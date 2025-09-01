bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

20 години по-късно: Казийски се завърна в България (ВИДЕО)

Локомотив Авиа представи официално легендата

20 години по-късно: Казийски се завърна в България (ВИДЕО)

20 години по-късно Матей Казийски отново ще играе в България! Легендата беше представен официално от вицешампиона Локомотив Авиа.

40-годишният волейболист проведе подготовка с италианския Тренто и имаше възможност да не акостира в Пловдив, но договорът му с "железничарите" вече е факт.

Контрактът на Казийски е за една година.

Отново у дома

Кариерата на Казийски започна в Славия, последваха два сезона в Лукойл и пак при "белите". През 2005 г. премина в Динамо Москва.

Казийски спечели най-много призове с Тренто и в тандем с треньора Радостин Стойчев. Той има в колекцията си 3 титли от Шампионската лига, 5 пъти е шампион на Италия, а също така има титли от Русия, Турция, Катар, Япония.

За последно Казийски игра за италианския Милано, като тимът стана пети в първенството.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Национален отбор

Казийски бе част от българския тим от 2003 до 2012 г. Той е част от отбора, който спечели бронзови медали на световното в Япония през 2006 г.

През 2012 г. той и селекционерът Радостин Стойчев се обявиха против тогавашното ръководство на родната федерация в лицето на инж. Данчо Лазаров и се оттеглиха от тима. Преди това "лъвовете" си подсигуриха участие на олимпийските игри в Лондон и станаха четвърти на турнира, но без Стойчев и Казийски.

