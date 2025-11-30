45 точки! Антов взриви Франция с нечувано шоу!

Българин взриви френското първенство! Националът Венислав Антов завърши с умопомрачителните 45 точки при драматичната победа на Туркоа над Шомон с 3:2 (-24, 25, 26, -22, 9) в осмия кръг на първенството. Това бе петият пореден и общо седми успех за тима на Дориан Ружейрон през сезона.

Туркоа продължава да диша във врата на лидера Монпелие, заемайки второто място с 17 точки (7/1), докато Шомон остава на дъното с шест.

Антов, втори в света от Манила 2025 и бивш волейболист на Левски, беше неудържим – атакуваше от всяка позиция, дърпаше отбора в ключовите моменти и напълно доминираше над съперника. За отбора на Силвано Пранди, бивш селекционер на България, най-резултатен остана Якоб Пастьор със 17 точки.

Следващото изпитание за Туркоа е дербито срещу Тур на 2 декември от 21:00 ч.

