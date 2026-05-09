Алекс Николов отива в Иран!

Световният вицешампион с България от Мондиал 2025 и вицешампион на Италия за сезон 2025/26 с Лубе Чивитанова Александър Николов отива в Иран.

Звездата на мъжкия ни национален отбор ще играе за иранския Фулад (Сирджан) за финалите на Азиатската Шампионска лига.

Универсалният волейболист приключи своите ангажименти към Лубе, след като тимът му загуби финалната серия за титлата срещу Перуджа с 0-3. Така сезонът приключи, Николов е вицешампион на Италия и може да поеме друг ангажимент до края на сезона.

23-годишният български бомбардировач може да бъде единственото попълнение на иранския тим за турнира, който трябва да се проведе между 13 и 17 май в Понтианак (Инд).

Участието му в азиатската Шампионска лига означава че той ще се присъдени на по-късен етап към подготовката на мъжкия национален отбор на България.