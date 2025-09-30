bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Аспарух Аспарухов: Това посрещане е мечта на всеки спортист (ВИДЕО)

Пожелавам на всеки родител да изпита такова нещо, заяви баща му

Уморен, щастлив и със сребърен медал от световното първенство по волейбол за мъже! 

Така се прибра у нас Аспарух Аспарухов, който бе посрещнат от цялата страна с почести, а с прегръдка от баща си, от който е наследил любовта към волейбола. 

Днес, 30 септември, момчетата и селекционерът Джанлоренцо Бленджини се прибраха вкъщи след дълъг полет от Филипините, където се проведе шампионата. 

Думите

"Много съм благодарен на всички, които дойдоха да ни посрещнат. Една от мечтите на всеки един спортист е това. Много съм горд, че с отбора стигнахме до това!", бяха първите думи на един от героите ни.

Бащата

"Всички трябва да сме доволни от това, което се случи. Пожелавам на всички родители да почувстват това, което чувствам днес", бе емоционален баща му.

Кулминацията на деня ще бъде церемонията по приветстване на волейболистите на площада пред храм-паметника "Александър Невски" в София след 17:00 ч. 

Цял ден в ефира на bTV, както и в каналите в социалните ни мрежи и на нашите сайтове ще ви показваме ексклузивни кадри от деня на националите! 

Симеон Николов: С този медал изпреварихме баща ни (ВИДЕО)

Сребърните медалисти вече са в България! (НА ЖИВО)

Волейболистите пред bTV:

Посрещат с венци волейболните герои (ВИДЕО)

Либерото ни Дамян Колев след сълзите на мрежата: Маме, добре съм! (ВИДЕО)

Симеон Николов: С този медал изпреварихме баща ни (ВИДЕО)

Сребърните медалисти вече са в България! (НА ЖИВО)

Волейболистите пред bTV:

Посрещат с венци волейболните герои (ВИДЕО)

