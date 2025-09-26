България поглежда към златото и 1 МИЛИОН долара (ВИДЕО)

19 години! Толкова минаха от последното участие на България на полуфинал на световно първенство. Чакането обаче приключи. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини отново е сред най-добрите 4 в света и има реални шансове за златото.
Мотивацията за световната титла е още по-голяма, когато заговорим за пари.
Шампионът ще получи рекордните 1 милион долара, а сребърният медалист - 500 000. За трето място сумата е 250 000. Някои волейболисти също ще получат солидно възнаграждение. MVP на турнира ще прибере 100 000 долара, а най-добрият играч на съответната позиция ще получи 50 000 долара.
Няма как да не споменем, че за успеха на България с основен принос са братя Николови. Алекс е най-добрият реализатор на турнира, като има 119 точки в петте мача досега. Симеон пък е трети при разпределителите, докато капитанът Алекс Грозданов е на второ място по блокади с 13.
View this post on Instagram
По пътя към финала ни чака отборът на Чехия, който за първи път от 1970 г. се класира за полуфинал. Мачът може да гледате пряко по bTV в събота от 9:30 часа, а правата за излъчването му са безвъзмездно предоставени от А1 България и MAX Sport.
България стигна до решителната фаза на турнира след невероятен обрат срещу САЩ на 1/4-финалите. Националите ни спечелиха с 3:2 (-21, -19, 17, 22, 13), след като загубиха първите два гейма. 19 години, след като тимът на Мартин Стоев бе в топ 4 на света, сега и избраниците на Джанлоренцо Бленджини са в световния елит!
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK