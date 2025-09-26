България поглежда към златото и 1 МИЛИОН долара (ВИДЕО)

19 години! Толкова минаха от последното участие на България на полуфинал на световно първенство. Чакането обаче приключи. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини отново е сред най-добрите 4 в света и има реални шансове за златото.

Мотивацията за световната титла е още по-голяма, когато заговорим за пари.

Колко точно?

Шампионът ще получи рекордните 1 милион долара, а сребърният медалист - 500 000. За трето място сумата е 250 000. Някои волейболисти също ще получат солидно възнаграждение. MVP на турнира ще прибере 100 000 долара, а най-добрият играч на съответната позиция ще получи 50 000 долара.

Няма как да не споменем, че за успеха на България с основен принос са братя Николови. Алекс е най-добрият реализатор на турнира, като има 119 точки в петте мача досега. Симеон пък е трети при разпределителите, докато капитанът Алекс Грозданов е на второ място по блокади с 13.

По пътя към финала

По пътя към финала ни чака отборът на Чехия, който за първи път от 1970 г. се класира за полуфинал. Мачът може да гледате пряко по bTV в събота от 9:30 часа, а правата за излъчването му са безвъзмездно предоставени от А1 България и MAX Sport.

България стигна до решителната фаза на турнира след невероятен обрат срещу САЩ на 1/4-финалите. Националите ни спечелиха с 3:2 (-21, -19, 17, 22, 13), след като загубиха първите два гейма. 19 години, след като тимът на Мартин Стоев бе в топ 4 на света, сега и избраниците на Джанлоренцо Бленджини са в световния елит!

