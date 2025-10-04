България срещу световния №1 на европейското във Варна

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
България срещу Северна Македония, европейския първенец и номер 1 в ранглистата Полша, Португалия, Украйна и Израел в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол за мъже. Това отреди тегленият в италианския град Бари жребий.

Мачове пред родна публика

Двубоите от група "В" с участието на българския отбор първоначално трябваше да се изиграят във Варна, но след фурора на "лъвовете" на световното първенство във Филипините, се обмисля промяна на локацията и срещите на родния тим да са в София.

Останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока.

Участник в жребия в Бари от българска страна беше либерото ни Дамян Колев, а на церемонията присъства президентът на БФВ Любомир Ганев.

Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния.

България ще приеме европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път.

Жребий за груповата фаза

група "А"
Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция, Словакия.

група "В"
България, Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия, Израел.

Снимка: Ладислав Цветков

група "С"
Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия, Дания.

група "D"
Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария.

Жребият на жените

Теглен бе и жребият за европейското при жените. Тимът ни ще се изправи срещу Чехия, Австрия, Сърбия, Украйна и Гърция в група "C".

Първенството ще се проведе от 21 август до 6 септември 2026-а година. Мачовете на "лъвиците" ще бъдат в Бърно, Чехия. 

