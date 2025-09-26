Български внук ще ни спира в полуфинала с Чехия

Един от лидерите на Чехия е с български корени. Това е посрещачът с характерни малко име и фамилия Ян Гълъбов.

29-годишният посрещач на Спортинг Лисабон (191 см) е в основата на невероятния рейд на тима на Иржи Новак на световното първенство във Филипините. Той ще бъде и сред волейболистите, с които трябва да се справим в съботния полуфинал.

От началото на турнира той има 49 точки - 42 от атака (45,65% ефективност), 4 от блокада и 2 директно от сервис (4,69% ефективност). А огромното му предимство е опитът, гарниран и с трофеи - две титли и две купи на Чехия с Дукла Либерец, както и купа и суперкупа на Португалия със сегашния си клуб.

Последният "истински" българин в рода

Ян твърди, че не българският му произход е причина да се захване с волейбол. "Да, България е сред големите сили в този спорт. Вярно е, че имам български предци, но последният "истински" българин в моя род е бил дядо ми. Баща ми вече е чех и можете да разпознаете семейните корени само по фамилията", споделя Гълъбов.

Като малък Ян тренира карате, преди родителите му да го запишат на волейбол в Нове Бор. "Това не беше точно спортен клуб, но там се запознах с играта. След това баща ми започна да ме води в Чешка Липа."

Волейболно ДНК

Когато е на 15, за българския внук се борят Прага и Либерец. Избира столицата, а след това облича екипа на Дукла. След четири години и със статут на звезда в местното първенство, Ян поема към Франция - в Ница. А след това кариерата му минава през Полша (Висла).

Макар и да не акцентира вълху генетичната си връзка с България и волейбола, Гълъбов ще е сред големите заплахи за родните национали в утрешния полуфинал.

bTV и MAX Sport 2 ще излъчат на живо грандиозния сблъсък от Манила. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Не пропускайте възможността да гледате НА ЖИВО полуфинала между Чехия и България на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.