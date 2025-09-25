Чехия чака България на полуфинал на световното

България ще излезе срещу САЩ на четвъртфинал на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Мачът може да гледате пряко по bTV от 14:30 ч., а правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

И докато у нас се вълнуваме от предстоящия сблъсък, вече е ясно кой е другият полуфиналист в нашия поток - Чехия.

Мачът

Чехия се класира напред след победа с 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) срещу Иран. "Персите" поведоха в резултата след 25:22 и след това имаха геймбол за 2:0, но чешкият отбор направи обрат до 27:25.

В следващите две части чехите демонстрираха превъзходство и допуснаха по-малко грешки, класирайки се за предпоследната фаза в турнира.

Снимка: FIVB

Най-резултатен за Чехия стана Патрик Индра с 22 точки. Съотборникът му Лукаш Вашина добави още 21 точки. За Иран с по 18 точки се отличиха Пория Ханзадех и Али Фароджи.

Съперникът

Чехия излезе от групата си след две победи с по 3:0 над Сърбия и Китай и загуба от Бразилия със същия резултат.

Тимът не е играл на световно първенство от 2010 г. насам, като тогава завърши на десето място.

Снимка: FIVB

Големите успехи на отбора са от периода, когато страната бе обединена със Словакия. Чехословакия е двукратен световен шампион - от 1956 и 1966 г. Тимът има и 4 сребърни медала от шампионати на планетата.

Европейските успехи на Чехия в последните години също не впечатляват. През 2001 г. страната бе домакин на шампионата на стария континент и завърши на четвърта позиция.

Трите европейски титли на тима на Чехословакия са от 1948, 1950 и 1958 г.

Срещу България ли ще играят чехите? Предстои да разберем!

Гледайте четвъртфинала на световното първенство по волейбол България - САЩ, пряко по bTV от 14:30 ч.!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK