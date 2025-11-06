bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Феновете полудяха! Алекс Грозданов с купа, каквато отборът му не е виждал!

Капитанът на България написа нова волейболна приказка

Феновете полудяха! Алекс Грозданов с купа, каквато отборът му не е виждал!

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов и неговият клуб Богданка ЛУК Люблин записаха исторически успех, след като спечелиха Суперкупата на Полша първи трофей в историята на отбора.

Воденият от френския специалист Стефан Антига тим се наложи над актуалния шампион Ястжембски Венгел с 3:1 (26, -25, 16, 25) в продължил 146 минути финал, игран в легендарната Сподек Арена“ в Катовице.

Лидер, шампион, вдъхновение

Суперкупата бележи отличен старт на сезона за Люблин и още веднъж показва, че клубът се утвърждава като един от водещите фактори в полската Плюс лига първенство, считано за най-силното в Европа.

Българският лъв имаше важен принос за успеха, реализирайки 12 точки, от които 5 успешни блокади, демонстрирайки за пореден път стабилност и лидерски качества.

Кубинецът с полски паспорт Уилфредо Леон бе над всички с 27 точки (4 аса, 1 блокада) и заслужено получи приза за най-полезен играч (MVP). 

страната на Ястжембски Венгел Николас Шершен се отличи с 22 точки, но дори неговото представяне не успя да спре вдъхновения състав на Антига.

Навсякъде сме

Триумфът на Грозданов идва в контекста на възраждането на българския волейбол, който през последните години се стреми да се завърне сред водещите сили в света.

Припомняме, че "лъвовете" се върнаха със сребро от световното във Филипините тази есен.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

финал волейбол световно първенство Полша катовице Стефан Антига Алекс Грозданов Бългалия Богданка ЛУК Люблин Ястжембски Венгел

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)
1:124 и още дишат! Отбор от Сливенско си търси футболисти във Facebook

1:124 и още дишат! Отбор от Сливенско си търси футболисти във Facebook
Майнц - Фиорентина: Битка на върха и на дъното

Майнц - Фиорентина: Битка на върха и на дъното
Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм (ВИДЕО)

Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм (ВИДЕО)

Последни новини

Йънг Бойс идва за още една българска глава

Йънг Бойс идва за още една българска глава
Никой не очакваше това признание от Григор Димитров…

Никой не очакваше това признание от Григор Димитров…
1:124 и още дишат! Отбор от Сливенско си търси футболисти във Facebook

1:124 и още дишат! Отбор от Сливенско си търси футболисти във Facebook
Майнц - Фиорентина: Битка на върха и на дъното

Майнц - Фиорентина: Битка на върха и на дъното
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV