Феновете полудяха! Алекс Грозданов с купа, каквато отборът му не е виждал!

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов и неговият клуб Богданка ЛУК Люблин записаха исторически успех, след като спечелиха Суперкупата на Полша – първи трофей в историята на отбора.

Воденият от френския специалист Стефан Антига тим се наложи над актуалния шампион Ястжембски Венгел с 3:1 (26, -25, 16, 25) в продължил 146 минути финал, игран в легендарната „Сподек Арена“ в Катовице.

Лидер, шампион, вдъхновение

Суперкупата бележи отличен старт на сезона за Люблин и още веднъж показва, че клубът се утвърждава като един от водещите фактори в полската Плюс лига – първенство, считано за най-силното в Европа.

Българският лъв имаше важен принос за успеха, реализирайки 12 точки, от които 5 успешни блокади, демонстрирайки за пореден път стабилност и лидерски качества.

Кубинецът с полски паспорт Уилфредо Леон бе над всички с 27 точки (4 аса, 1 блокада) и заслужено получи приза за най-полезен играч (MVP).

страната на Ястжембски Венгел Николас Шершен се отличи с 22 точки, но дори неговото представяне не успя да спре вдъхновения състав на Антига.

Навсякъде сме

Триумфът на Грозданов идва в контекста на възраждането на българския волейбол, който през последните години се стреми да се завърне сред водещите сили в света.

Припомняме, че "лъвовете" се върнаха със сребро от световното във Филипините тази есен.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK