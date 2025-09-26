Героят от 2006-а пред bTV: Тези момчета имат всичко (ВИДЕО)

Това е той. Красимир Гайдарски. Момчето, което ни донесе бронза през 2006 г. в Япония.

Четата на Мартин Стоев надви в здрава битка Сърбия и Черна гора с 3:1 (-22, 23, 23, 23), за да вземе пето отличие за България в историята на световните първенства по волейбол. До момента отборът ни е печелил веднъж сребърни медали (1970 г.) и четири пъти бронзови (1949, 1952, 1986 и 2006 г).

Последната блокада, последната точка в онзи мач бе именно на Краси Гайдарски.

"Спомням си, да! И вчера като гледах мача... все едно не е било преди 19 години, а преди година-две. върнаха ми се спомените. Емоцията беше неописуема. 20 години разлика. Все пак волейболът много се измени. Тогава си беше нашето време, сега е тяхното. Тези момчета имат всичко. Могат да подобрят нашето класиране", сподели пред bTV бившият централен блокировач.

"На този етап всеки може да бие всеки. Нашите момчета трябва да гледат тяхната си игра. Ако го направят, няма да имаме проблем срещу Чехия", смята Гайдарски.

Много се радвам за синовете на Владо, аз съм играл с него. Алекс и Мони са невероятни таланти. Пожелавам на всички да са здрави и да се развиват само нагоре", сподели още бившият национал.

