Волейбол

Роден по време на световно първенство (ВИДЕО)

Гордият баща Владимир Николов пред bTV: Ако за нашите момчета, това е първият полуфинал, дано да не е и последният

Роден по време на световно първенство (ВИДЕО)

Разпределителят на националния ни отбор по волейбол Симеон Николов е роден на 24 ноември 2006 г. Ден по-късно баща му - Владимир Николов и съотборниците му играят мач срещу Куба на световното първенство в Япония.

Въпросният мач е от втората групова фаза, бием с 3:0, а диагоналът завършва със скромните за него 4 точки.

Подкрепа в Манила

"Мони се роди преди един мача с Куба. И си спомням, че играх толкова слабо, че дори не знам как играх. Добре, че беше Боян Йорданов да спаси отбора", спомня си пред bTV Николов-старши. Говорим с него, докато той пътува за Манила, за да подкрепи синовете си в най-важните битки.

В събота излизаме в полуфинал срещу Чехия, а ден по-късно ще играем или финал, или мач за бронза.

"Мача с Португалия го гледах съвсем спокойно, с настроение, вчерашния мач... (бел. ред. - срещу САЩ) с тежко напрежение. Вярвал съм, че момчетата имат възможност. Със съпругата ми си говорихме, че за цялата си кариера, която беше сравнително успешна, един път съм бил на полуфинал на световно. Ако за нашите момчета, това е първият, дано да не е и последният. Редно е и да ги подкрепим. Надявам се да ги видя по-щастливи утре, след мача с Чехия", сподели Николов.

Съвет

"Бих им казал да не мислят за важността на мача, а за техническото изпълнение на това, което трябва да правят. Мони да си мисли за разпределянето, Алекс - за посрещане, начален удар, атака. Несравнимо е усещането, когато ти тренираш и играеш, и когато децата играят. Усещанията, които са свързани с децата, са в пъти повече. Пожелавам си приключението да приключи с медал. Дай Боже да играем финал, Дай Боже да разгърнем пълния си потенциал. Ясно е, че Италия и Полша са по-силни от нас в момента. Изненади обаче стават", оптимист е третият в света от Япония 2006.

