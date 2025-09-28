Грандиозно посрещане: Ето кога си идват Летящите хлапета

България обича и очаква своите герои. Летящите хлапета, които разбиха на пух и прах всички прогнози и грабнаха среброто на световното първенство по волейбол.

Вече е ясно кога и къде се прибира четата на Джанлоренцо Бленджини. Пътуването от Манила до София (близо 10 000 км) започва още днес. Вторите в света се очакват на летище "Васил Левски" във вторник около 14:45 часа с полет от Истанбул.

bTV научи, че от федерацията и Столична община подготвят подобаващо посрещане. То включва и шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус.

Снимка: Volleyball World



Във финала новите герои на нацията дръпнаха лъва за опашката и спечелиха третия гейм, но решаващ се оказа единственият им дефицит - липсата на опит. Шампионът Италия игра твърде силно и заслужи пети трофей в историята.

Но докато златните медали и настоящето принадлежат на скуадра адзура, бъдещето е в три цвята - бяло, зелено, червено. Защото най-младият отбор на турнира, воден от феномените Александър (21) и Симеон (18) Николови, даде категорична заявка за нова ера във волейбола.

Снимка: Volleyball World

С изключителните си победи във Филипините - над Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1) - новите герои на нацията ни вдъхновиха, обединиха и ни изкараха по площадите както онези герои от САЩ през 1994 година. А най-впечатляващото е, че никой - дори и най-тънките познавачи на играта, не прозря какво се задава преди световното.



Индивидуални награди Снимка: Volleyball World

Новият властелин на мрежата - Алекс Николов, приключва като реализатор №1 (173 точки). И се нарежда до волейболната икона Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 година в София става най-добър нападател.

С индивидуална награда си тръгва и Алекс Грозданов. Центърът заслужи приза за най-добър блокировач.

Николов и Грозданов очаквано попаднаха и в идеалния отбор на първенството. Компания им правят четирима италианци - Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето и Фабио Балазо, както и полякът Якуб Кохановски.

За грандиозния си успех нашите заработиха премия от 500 000 долара от наградния фонд на международната федерация. Шампионът Италия прибира 1 милион долара.

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.