Ясна е програмата за Евроволей 2026 в София

Обявиха програмата за европейското първенство по волейбол през 2026 г., което ще се проведе в България, Румъния, Италия и Финландия.

Двубоите на родна земя ще се играят в Арена София вместо в Двореца на културата и спорта във Варна, както беше предвидено първоначално.

"Лъвовете" - световни вицешампиони, започват с мач срещу Северна Македония на 9 септември от 19:00 ч. Два дни по-късно България излиза срещу Португалия, а на 12 и 14 селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще мери сили съответно с Украйна и Израел.

Снимка: FIVB

Най-интересното за финал

Най-интригуващия сблъсък от група 2 ще бъде срещу Полша на 16 септември.

На 19 и 20 в столицата ще се проведат 4 осминафинала. В тях отборите от група 2 ще се изправят срещу първите 4 от група 4, в която са Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция и Швейцария.

На 22 септември София приема първите два четвъртфинала. Файнъл Фор ще се проведе в Милано на 25 и 26 септември.

Снимка: FIVB

Пълна програма на Евроволей 2026 в София

България – Северна Македония, 9 септември, 19 ч.

Полша – Португалия, 10 септември, 16 ч.

Израел – Украйна, 10 септември, 19 ч.

Украйна – Северна Македония, 11 септември, 16 ч.

Португалия – България, 11 септември, 19 ч.

Полша – Израел, 12 септември, 16 ч.

България – Украйна, 12 септември, 19 ч.

Португалия – Израел, 13 септември, 16 ч.

Северна Македония – Полша, 13 септември, 19 ч.

Украйна – Полша, 14 септември, 16 ч.

България – Израел, 14 септември, 19 ч.

Северна Македония – Португалия, 15 септември, 16 ч.

Полша – Украйна, 15 септември, 19 ч.

Израел – Северна Македония, 16 септември, 16 ч.

Полша – България, 16 септември, 19 ч.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK