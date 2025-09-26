Как Чехия изтупа праха от славното си волейболно минало

За първи път от 1966 година насам на полуфиналите на световно първенство по волейбол за мъже участват само отбори от Европа. За последно това се случи на шампионата в Прага, където Чехословакия грабна златото и изпревари Румъния и СССР.

55 години по-късно отборът на Иржи Новак изтупва праха от славните страници на местния волейбол. За последно федералната селекция (преди разделянето на Чехия и Словакия) стигна до топ 4 в света през 1970 година - четвърто място в България. А преди това чехословашките волейболисти печелят цели 6 отличия - две златни и четири сребърни. За сравнение - България е с пет (сребро и четири бронза).

50-годишният треньор е играл на световните първенства през 1998 и 2001 година. А най-добрият резултат на Чехия като самостоятелна държава е десетото място през 2010 година.

Заплата - по програма

Новак, който е на поста от 2020 година, може да се похвали с 8 титли във Франция, злато от Шампионската лига през 2001 година с Пари Волей и бронз от световното за младежи до 21 години.

Част от заплатата му се поема от международната федерация - 84 000 долара годишно в рамките на проекта FIVB Volleyball Empowerment.

В състава впечатление правят диагоналът Патрик Индра и посрещачът Лукаш Васина. И двамата играят в полското първенство - съответно Норвид Ченстохова и Асеко Ресовия.

История и истерия

Предстоящият полуфинал е голямо събитие за целия чешки спорт. В колективните дисциплини с топка на закрито при мъжете това е първо участие в голямата четворка. Баскетболистките на Чехия имат сребро на световното през 2010 година.

Волейболният бум в страната е впечатляващ, а местните фенове са обхванати от истерия. "Все още не осъзнавам какво се случи. Със сигурност ще отнеме известно време", призна Васина след успеха над Иран на четвъртфиналите.

bTV ще предава на живо грандиозния сблъсък от Манила между България и Чехия в събота от 9:30 часа. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.