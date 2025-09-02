bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Казийски пред bTV: В решението ми има емоция, приятно е (ВИДЕО)

Волейболната легенда ще играе в родното първенство за първи път от 20 години

Матей Казийски е избрал да се присъедини към Локомотив Пловдив, въпреки че е имал предложения от чуждестранни отбори.

Ексклузивно пред bTV, звездата на българския волейбол, сподели, че е вложил емоция в решението си. Казийски вече води подготовка с новия си отбор - пловдивския Локомотив Авиа, като предстои да премине и медицински прегледи.

С вицешампиона на България легендата ще играе във втория по сила европейски клубен турнир за Купата на CEV.

Специално

"Има емоция, със сигурност, много е приятно. Има и повече спокойствие, което в този етап на моята кариера е важно", коментира Казийски пред bTV.

"Интересът ми се породи веднага, в момента, в който се появи опцията. Това беше в началото на лятото. С течение на времето нещата се наредиха все повече и повече, за да се стигне до този момент вчера, когато подписах"

"Нямаше оферти от други български клубове. Имаше от доста чуждестранни. Лично на мен, най-удобно ми беше тук и затова избрах Локомотив. За планове отново да заиграя на по-високо ниво е трудно да се каже. Ако излезе такава вероятност, ще я обмисля, но към момента не е това целта"

"Едва на втора тренировка заедно сме, но мога да кажа, че момчетата са изключително трудолюбиви. Имам достатъчно опит да им предам каквото мога и да им бъде от полза"

"Трудно ми е да съдя, нямам много добър поглед върху първенството. Знам резултатите, следял съм ги през годините. С повечето ми съотборници трябва да се запозная, важи и за противниците.", заяви легендата.

Отново у дома

40-годишният волейболист проведе подготовка с италианския Тренто и имаше възможност да не акостира в Пловдив, но договорът му с "железничарите" вече е факт. Контрактът на Казийски е за една година.

Кариерата на Казийски започна в Славия, последваха два сезона в Лукойл и пак при "белите". През 2005 г. премина в Динамо Москва.

Казийски спечели най-много призове с Тренто и в тандем с треньора Радостин Стойчев. Той има в колекцията си 3 титли от Шампионската лига, 5 пъти е шампион на Италия, а също така има титли от Русия, Турция, Катар, Япония. За последно Казийски игра за италианския Милано, като тимът стана пети в първенството.

