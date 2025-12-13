Когато един страда, всички играят за него – силният жест на Симеон Николов

Световният вицешампион с България Симеон Николов и воденият от Пламен Константинов Локомотив Новосибирск надиграха като гости Енисей в Красноярск с 3:1 (-22, 18, 19, 21) и записаха 11-ата си победа от началото на сезона в руската Суперлига.

Но тази победа беше повече от точки и класиране. "Железничарите" посветиха успеха на своя съотборник Сам Деру, който се бори с онкологично заболяване.

С актив от 33 точки (11 победи и 2 загуби) Локомотив заема второто място във временното класиране.

На терена Симеон Николов отново беше лидер – 8 точки (2 аса, 3 блокади и 50% ефективност в атака) и най-висока индивидуална оценка в мача – 7.2.

Диагноза

Преди дни стана ясно, че Сам Деру чул тежката диагноза след рутинен преглед. Белгиецът, който е във връзка с бившата националка Добриана Рабаджиева, ще се подложи на химиотерапия.

"Мислите ни са със Сам. Молим се за възстановяването му. Ще водим битката заедно", написаха от Локомотив Новосибирск.

За 33-годишния диагонал сезонът е първи в тима на Пламен Константинов. Преди това Деру игра за Зенит Казан, Динамо Москва, Ал Раян, ЗАКСА, Верона, Модена и Кнак Розеларе в родината си.

