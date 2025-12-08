Българският зет от отбора на Мони Николов бори страшно заболяване

Кошмарна новина от Русия! Съотборник на Симеон Николов бори онкологично заболяване. Сам Деру чул тежката диагноза след рутинен преглед.

Белгиецът, който е във връзка с бившата националка Добриана Рабаджиева, ще се подложи на химиотерапия.

"Мислите ни са със Сам. Молим се за възстановяването му. Ще водим битката заедно!". написаха от Локомотив Новосибирск.

За 33-годишния диагонал сезонът е първи в тима на Пламен Константинов. Преди това Деру игра за Зенит Казан, Динамо Москва, Ал Раян, ЗАКСА, Верона, Модена и Кнак Розеларе в родината си.

"Треньори българи, разпределител българин, половинката ми – българка… Май е крайно време да се запиша на курсове, за да науча български език!". Това заявява Сам Деру в интервю за волейболната федерация на Белгия.

Волейболистът има син от предишната си връзка. Той е на 7 години и е в много добри отношения с Добриана.

"Растеш по-бързо от доматите, които засадихме тримата заедно" - споделя баща му по повод седмия му рожден ден. За двамата разстоянието е голямо изпитание, но Деру чистосърдечно си го признава.

"Времето, в което имам привилегията да те отглеждам, може да не е винаги лесно, но определено е благословия и аз не го приемам за даденост. Кога ще спра да те обичам? Никога."

На въпрос възможна ли е любовта от разстояние, Сам Деру отговаря така, както истински влюбеният прави: "Всичко е възможно!"

След 15 години кариера на топ ниво, Рабаджиева се отказва от волейбола. Тя подкрепя любимия си от първите редове при много от срещите на Локомотив, както и на последната с Динамо Москва. Защото най-доброто разстояние, за да цъфти една любов, е 0 км.

