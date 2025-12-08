bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Българският зет от отбора на Мони Николов бори страшно заболяване

Ще водим битката заедно, написаха от Локомотив Новосибирск

Klaudia Piwowarczyk

Кошмарна новина от Русия! Съотборник на Симеон Николов бори онкологично заболяване. Сам Деру чул тежката диагноза след рутинен преглед.

Белгиецът, който е във връзка с бившата националка Добриана Рабаджиева, ще се подложи на химиотерапия.

"Мислите ни са със Сам. Молим се за възстановяването му. Ще водим битката заедно!". написаха от Локомотив Новосибирск.

За 33-годишния диагонал сезонът е първи в тима на Пламен Константинов. Преди това Деру игра за Зенит Казан, Динамо Москва, Ал Раян, ЗАКСА, Верона, Модена и Кнак Розеларе в родината си.

Локо Новосибирск отново на върха, Симеон Николов блести (ВИДЕО)

Българският зет

"Треньори българи, разпределител българин, половинката ми – българка… Май е крайно време да се запиша на курсове, за да науча български език!". Това заявява Сам Деру в интервю за волейболната федерация на Белгия.

Волейболистът има син от предишната си връзка. Той е на 7 години и е в много добри отношения с Добриана.

"Растеш по-бързо от доматите, които засадихме тримата заедно" - споделя баща му по повод седмия му рожден ден. За двамата разстоянието е голямо изпитание, но Деру чистосърдечно си го признава.

"Времето, в което имам привилегията да те отглеждам, може да не е винаги лесно, но определено е благословия и аз не го приемам за даденост. Кога ще спра да те обичам? Никога."

Гадже за милиони: волейболист от руския „Локомотив“ е влюбен в българка. Яздят слонове! (СНИМКИ)

На въпрос възможна ли е любовта от разстояние, Сам Деру отговаря така, както истински влюбеният прави: "Всичко е възможно!"

След 15 години кариера на топ ниво, Рабаджиева се отказва от волейбола. Тя подкрепя любимия си от първите редове при много от срещите на Локомотив, както и на последната с Динамо Москва. Защото най-доброто разстояние, за да цъфти една любов, е 0 км.

Тагове:

рак диагноза белгия волейбол Русия съотборник български заболяване тежко зет диагонал добриана рабаджиева локомотив новосибирск симеон николов онкологично Сам Деру

