Любо Ганев: Не съм чувал Стефка Костадинова от месеци (ВИДЕО)

Не съм се чувал със Стефка Костадинова от месеци и нямам представа какво възнамерява да прави. Това обяви пред bTV президентът на волейболната федерация Любомир Ганев.

Той коментира казуса с Българския олимпийски комитет, където 6 месеца след изборите продължава да цари хаос. Въпреки че Международният олимпийски комитет признава за председател Весела Лечева, тя не може да бъде вписана на поста заради серия жалби. Тя алармира, че е възможно родната делегация да участва под неутрален флаг на зимните игри догодина.

"Трябва обединение, защото ако стане такова нещо, наистина няма да е никак добре за българския спорт. Аз лично смятам, че от страна на МОК няма проблем, защото те признават избора на новото ръководство. Пред българското министерство обаче все още легитимно по нашите закони е олимпийският комитет, представляван от Стефка Костадинова", обясни Ганев, който е вицепрезидент и при двете ръководства.

Да седнат и да се разберат

"Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет. Най-логично е двете да седнат да се разберат, да си кажат какво правят. Когато бях кандидат за президент на волейбола, бившият президент Данчо Лазаров ми даде пълномощно и управлявахме заедно до общото събрание."

"Така че винаги има начин да се направи някакъв компромис, стига да знаеш, че няма по-голямо нещо от българския спорт."

Свикнали да побеждават

Ганев коментира и силното представяне на световното първенство във Филипините, където нашите ще играят четвъртфинал срещу САЩ. "Познаваме съперника добре. Играхме няколко пъти по време на подготовката. Голяма цел пред нас е класиране за олимпиадата в Лос Анджелис. И се радвам, че имаме отбор, който иска и може да побеждава."

"Започнахме от 20-а позиция в ранглистата, в момента сме 11-и. Целта ни е до 2028 година да сме седми-осми. Важното е, че създадохме истински колектив, а сегашните състезатели са свикнали да побеждават всяка година като подрастващи. Тази увереност се прехвърли и на ниво мъже".