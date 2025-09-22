bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема (ВИДЕО)

Санкциите на МОК за България са безпрецедентни, каза новият председател

Безпрецедентни санкции търпи Българския олимпийски комитет заради неразбориите след избора на нов председател през март 2025 г.! И те няма да са единствените, ако от щаба на Стефка Костадинова, която получи по-малко гласове, продължават да отказват съдействие. 

За това алармира Весела Лечева, която бе призната за нов председател от Международния олимпийски комитет. Тя обаче не може да встъпи пълноценно в длъжност, тъй като от бившето ръководство обжалват изборите и не ѝ предоставят достъп по офисите, официалния сайт и каналите на БОК. 

От своя страна МОК плаши със санкции, като една от тях е дори българските спортисти да участват без национален флаг на зимните олимпийски игри в Кортина/Милано и на летните младежки олимпийски игри в Дакар. 

Без обяснение

"Има такъв риск за огромно съжаление и това много ме натъжава. Сагата и цялата ситуация, която се разви около олимпийското движение и БОК е изключително неприятна, с изключително тежки щети за нас. Не знам дали хората, които са замесени, дали съзнават в какво въвличат олимпийското движение. Толкова история, 100-годишна история, толкова много медали, толкова много сълзи от гордост за България... И в един момент България показва по най-лошия начин своето лице навън", заяви Лечева и добави:

"Може би всеки един участник на олимпийските игри би трябвало да бъде зареден с основните принципи, основните послания, мисията на олимпийското движение в света - чест, достойнство, честна игра. Това, което липсва в днешно време в старото ръководство. Аз не мога да разбера как може да си част от олимпийското движение повече от 20 години и в същото време да вкараш в такава срамна ситуация Олимпийския комитет в България."

Бюджетът

Това, с което не може да се разпорежда новото ръководство, е и бюджетът на централата. Голяма част от него са публични средства. От МОК вече спряха парите, които те предоставят за родния комитет заради неуредиците.

"Най-парадоксалното е, че госпожа Костадинова продължава да взима заплата, заедно с бившия генерален секретар. Ние нямаме никакъв представа и поглед върху бюджета, който се разходва в момента в олимпийския комитет. Това са пари, които са пристигнали планувани от миналата година от бюджета на Министерството на младежта и спорта. Нямаме представа как се разходват. В крайна сметка, това са обществени средства, публичен ресурс, пари, които са на българските данъкоплатци", заяви Лечева.

Снимка: Lap.bg

"Оперативната работа е възпрепятствана! Шест месеца пълно бездействие. Аз мисля, че тази жена, тази госпожа, не осъзнава дълбочината на проблема и дълбочината на тежките репутационни щети, които нанася. Възможно е някой да се възползва от цялата тази ситуация. Но в крайна сметка цялата отговорност е в госпожа Костадинова. Тя беше 20 години начало на олимпийския комитет. Би трябвало да се осъзнава, би трябвало да носи своята отговорност като човек, който представлява олимпийското движение толкова години. В крайна сметка тя беше един голям и велик състезател. Смятам, че би трябвало в този момент да осъзнае своята отговорност", заяви тя.

Тагове:

скандал весела лечева мок проблем стефка костадинова санкции бок олимпийски комитет репутация

