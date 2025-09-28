bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Любо Ганев през сълзи пред bTV: Още не усещаме какво сме направили (ВИДЕО)

Тези момчетата ще продължават да ни радват, уверен е президентът на БФВ

"Успокоява ме, че ако бяха станали шампиони, догодина с какво да ги мотивираме!? Пожелавам на момчетата да тренират все така и да са здрави. Постигнаха невероятен успех. Той е за хората, за България. Момчета, да сте живи и здрави!", не скри вълнението си и сълзите в ефира на bTV президентът на федерацията ни по волейбол Любо Ганев.

"Не усещаме какво сме направили. Като си вложил усилия, неща се случват. Ние сме един отбор - състезатели, щаб, федерация... Мислим за едно и също нещо, помагаме си. Това трябва да е пример за абсолютно всички. Видях какво се случва пред "Александър Невски".

Това показва, че спортът винаги е бил обединител. Пожелавам на феновете да продължават да ги следват тези деца.

Догодина има европейско във Варна, има Лига на нациите, след това отново - световно, а момчетата ще продължават да ни радват", завърши Ганев.

Чуйте още във видеото.

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

