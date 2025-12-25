Петър Бакърджиев за спортната 2025 г. без филтър (ВИДЕО)

2025 г. ще остане в историята на българския спорт като година на смелост, обединение и постижения. Колегата Петър Бакърджиев направи бърз обзор в студиото на „Тази сутрин“ и припомни защо спортът е много повече от игра – той е национална гордост.
„Адмирации за смелото, отговорно и мъжко поведение“, започна той, обръщайки се към водещия Росен Цветков.
„И тази година България показа, че когато се обединим, можем да преодолеем всяка трудност. За съжаление, поводите често са тъжни. Любо Пенев, Борислав Михайлов и Петър Хубчев са живо доказателство за това. Надявам се и вярвам, че няма да ги забравим с отминаването на Коледа“, каза Бакърджиев.
Най-голямата му гордост обаче е свързана с мъжкия национален отбор по волейбол, който игра финал на световното първенство във Филипините.
„48 часа във въздуха и над 30 на суша – това преживях. Беше грандиозно! Тези момчета ни показаха, че когато сме всички заедно, можем да побеждаваме“, сподели той.
Исторически успех постигнаха и националките до 19 години, които станаха световни шампионки – ясен знак, че българските отбори вече задължават всеки съперник към респект.
„Евро 2026 в София вече носи вълнение. Билетите за България – Полша са разпродадени, а bTV ще бъде медиен партньор на турнира. Това ще бъде лайтмотивът – националната гордост е по-силна от всякога“, допълни Бакърджиев.
Той припомни и ролята на президента на БФВ Любо Ганев, който три пъти е надскачал бюджета, за да осигури успехите на националните отбори – пример за визионерство и отдаденост.
Не бяха подминати и успехите на Григор Димитров, Иван Иванов, Александър Василев, както и на Никола Цолов и Милена Тодорова.
„Карлос Насар е първият български спортист, който избра шефа си. Посочи Асен Златев и каза: "Той трябва да бъде президент на федерацията. Ако не е той – тръгвам си". Успя да си го извоюва. Да видим как ще си носи кръста. Произведе продукт от себе си. Сам е институция.“
Вижте още във видеото: кой е мачът на годината, драмата на 2025-а и очакванията за 2026 г.
