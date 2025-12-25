Петър Бакърджиев за спортната 2025 г. без филтър (ВИДЕО)

2025 г. ще остане в историята на българския спорт като година на смелост, обединение и постижения. Колегата Петър Бакърджиев направи бърз обзор в студиото на „Тази сутрин“ и припомни защо спортът е много повече от игра – той е национална гордост.

Смелост, която вдъхновява

„Адмирации за смелото, отговорно и мъжко поведение“, започна той, обръщайки се към водещия Росен Цветков.

Снимка: Lap.bg

„И тази година България показа, че когато се обединим, можем да преодолеем всяка трудност. За съжаление, поводите често са тъжни. Любо Пенев, Борислав Михайлов и Петър Хубчев са живо доказателство за това. Надявам се и вярвам, че няма да ги забравим с отминаването на Коледа“, каза Бакърджиев.

Най-голямата му гордост обаче е свързана с мъжкия национален отбор по волейбол, който игра финал на световното първенство във Филипините.

Гордост

„48 часа във въздуха и над 30 на суша – това преживях. Беше грандиозно! Тези момчета ни показаха, че когато сме всички заедно, можем да побеждаваме“, сподели той.

Исторически успех постигнаха и националките до 19 години, които станаха световни шампионки – ясен знак, че българските отбори вече задължават всеки съперник към респект.

Снимка: fivb.com

„Евро 2026 в София вече носи вълнение. Билетите за България – Полша са разпродадени, а bTV ще бъде медиен партньор на турнира. Това ще бъде лайтмотивът – националната гордост е по-силна от всякога“, допълни Бакърджиев.

Той припомни и ролята на президента на БФВ Любо Ганев, който три пъти е надскачал бюджета, за да осигури успехите на националните отбори – пример за визионерство и отдаденост.

Не бяха подминати и успехите на Григор Димитров, Иван Иванов, Александър Василев, както и на Никола Цолов и Милена Тодорова.

Силни бяха думи за Карлос Насар

„Карлос Насар е първият български спортист, който избра шефа си. Посочи Асен Златев и каза: "Той трябва да бъде президент на федерацията. Ако не е той – тръгвам си". Успя да си го извоюва. Да видим как ще си носи кръста. Произведе продукт от себе си. Сам е институция.“

Вижте още във видеото: кой е мачът на годината, драмата на 2025-а и очакванията за 2026 г.

