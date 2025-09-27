Националният ни отбор по волейбол за мъже пише история във Филипините, класирайки се за историческия си първи финал на световно първенство. За последно играем за титлата през 1970 г., когато в последния ден на финалната група губим по възможно най-драматичния начин с 2:3 от ГДР на 2 октомври в препълнената зала „Фестивална“ в София, след като водим с 13:5 в петия гейм (при старата система – две успешни атаки за точка).

В сегашния фурор на държавния ни тим, най-младия на шампионата на планетата, няма нищо случайно, като се има предвид, че петима от избраниците на Джанлоренцо Бленджини имат 8 медала от 9 участия на големи първенства (другото е четвърто място) в представителните юношески и младежки формации на България.

Набор 2003

Набор 2003 е събран в национален отбор за прекадети през 2018 г. от Мартин Стоев. Преди Бленджини той бе последният национален селекционер на България с медал от световно първенство. Всъщност, утре момчета, които той отгледа (и в буквалния смисъл) може да изравнят неговото постижение, но на възможно най-високото ниво – мъже. Тоест – световна титла, каквато Мартин и неговото поколение, родени 1971-1974, спечелиха на шампионата на планетата за младежи в Кайро през 1991 г.

В селекцията на Стоев, която започва с балканска титла в Турция, са Александър Николов, играещ като посрещач и диагонал (30.11.2003), ползваният на същите позиции Георги Татаров (10.05.2003), разпределителят Стоил Палев (21.05.2003) и централният блокировач Борис Начев (22.04.2004). Те стават европейски вицешампиони в София през 2019 г., като на финала губят от Франция.

По-късно към този отбор се присъединява Венислав Антов (6.04.2004), като с него в състава въпросната генерация печели сребърни медали на световното първенство в Иран през 2021 г.

Последните медали са през 2022 г.

За последните медали на това поколение – бронзови от европейското за младежи през 2022 г. в отбора са центърът Преслав Петков (28.10.2003) и братът на Александър Николов – Симеон, който в момента е титулярният разпределител на националния отбор (роден на 24.11.2006).

Титлата на генерацията 2003 на първенството на Балканите е последвана от още 3. След второто място на европейското първенство в София до 17 г. през 2019-а идва второто място на световното първенство в Иран през 2021 г., сребърни медали на Младежките олимпийски игри в Банска Бистрица (Словакия) през 2022 г. и бронз на европейското за младежи до 20 г. в Италия през 2022 г.- 8 медала от 9 участия на големи първенства.

Същият отбор – вече под ръководството на Андреа Буратини, печели бронз на световното за младежи до 21 г. в Бахрейн през 2023 г.

А сега Александър Николов, Стоил Палев, Георги Татаров и Борис Начев спечелиха 9-ите си медали от участия на 10 големи турнира. Дано те да са златни утре!

