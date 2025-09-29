Признанието: Анцани избърса сълзите на Колев и му каза най-важните думи (ВИДЕО)

Сребърен медал от световно първенство по волейбол звучи толкова гордо в историята на българския спорт! Той е едва втори за страната ни, след отличието от 1970 г., а този път, във Филипините за него се потрудиха едни млади момчета, един изключително добър треньор-италианец, неговия щаб, семействата и близките на всички тях, както и ние, като фенове и българи.

В часовете след финала на Мондиала все още сме под еуфория и сме категорични, че тази игра, това раздаване на игрището, този труд, дисциплина и отдаденост са достойни за поклон до земята.

Но!

След като загубиш мач чувството е различно! На десетки хиляди километри от България, във Филипините, момчетата на Джанлоренцо Бленджини бяха разочаровани след загубата от Италия. И посрещнаха със сълзи на очи резултата. Най-емоционален на терена може би беше Дамян Колев - либерото на "лъвовете".

Докато двата тима се поздравяваха по традиция през мрежата 23-годишният българин бе забелязан от с 10 години по-възрастния Симоне Анцани.

Думите

Двамата се разминаха, а италианецът - врял и кипял по световните терени, вече двукратен световен шампион, първенец на Европа от 2021 г., трикратен клубен шампион на Италия и носител на три Купи на страната, предприе нещо, което могат само най-големите.

Той, сам бършеш сълзите си, хвана лицето на Колев и му каза най-важните думи:

"Вашият път тепърва започва"

Това потвърди и президентът на федерацията Любо Ганев.

Снимка: FIVB

Важно е!

Родните волейболисти вече са звезди у нас, а и по света. Това представяне им отваря толкова много врати!

А именно тази увереност, която им носи признание като от Анцани, е важна, за да могат те да направят нужната крачка към света на големите звезди.

Дамян - това младо момче от Добрич със сини очи, безкрайна вяра, безкрайно себераздаване, безкрайни мечти, вече знае - пътят е негов! Време е да крачи! Както той, така и останалите момчета!

Пътят е там, време е да тръгнат по него! А след това, което видяхме във Филипините, сме оптимисти, че тези герои имат достатъчно качества да стигнат далеч!

Цял свят го вижда!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK