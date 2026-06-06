Разгром в Бразилия! България не остави шанс на Доминиканската република
Микаела Стоянова избухна с 21 точки
България записа първа победа в тазгодишната Лига на нациите при жените, след като разгроми Доминиканската република с 3:0 (19, 19, 13) в Бразилия.
След поражението от Италия в откриващия си мач, волейболистките на Марчело Абонданца показаха различно лице и не оставиха съмнение кой е по-добрият отбор на игрището.
В първия гейм българките обърнаха ранно изоставане от 3:6 до 8:6, след което постепенно увеличиха преднината си и заслужено поведоха след 25:19. Вторият сет премина под пълната диктовка на „лъвиците“, които дръпнаха с впечатляващите 13:3 и без сериозни затруднения удвоиха аванса си.
Над всички
Най-убедително беше представянето на "лъвиците" в третата част. Националките направиха серия от седем поредни точки и се откъснаха при 17:6, а до края не позволиха на съперника да се върне в мача, затваряйки срещата след убедителното 25:13.
Над всички беше Микаела Стоянова, която реализира 21 точки и се превърна в основния двигател на българската атака. Александра Миланова добави 10 точки, а Мирослава Паскова завърши с 9.
Програма
Победата изравни баланса на България на една победа и една загуба в първата седмица на надпреварата. Следващото предизвикателство пред националките е домакинът Бразилия. В последния си мач от турнира българките ще премерят сили и с Турция.