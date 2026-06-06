Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Разгром в Бразилия! България не остави шанс на Доминиканската република Микаела Стоянова избухна с 21 точки Снимка: bfvolleyball

България записа първа победа в тазгодишната Лига на нациите при жените, след като разгроми Доминиканската република с 3:0 (19, 19, 13) в Бразилия.

След поражението от Италия в откриващия си мач, волейболистките на Марчело Абонданца показаха различно лице и не оставиха съмнение кой е по-добрият отбор на игрището.

В първия гейм българките обърнаха ранно изоставане от 3:6 до 8:6, след което постепенно увеличиха преднината си и заслужено поведоха след 25:19. Вторият сет премина под пълната диктовка на „лъвиците“, които дръпнаха с впечатляващите 13:3 и без сериозни затруднения удвоиха аванса си.

Над всички

Най-убедително беше представянето на "лъвиците" в третата част. Националките направиха серия от седем поредни точки и се откъснаха при 17:6, а до края не позволиха на съперника да се върне в мача, затваряйки срещата след убедителното 25:13.

Над всички беше Микаела Стоянова, която реализира 21 точки и се превърна в основния двигател на българската атака. Александра Миланова добави 10 точки, а Мирослава Паскова завърши с 9.

Програма

Победата изравни баланса на България на една победа и една загуба в първата седмица на надпреварата. Следващото предизвикателство пред националките е домакинът Бразилия. В последния си мач от турнира българките ще премерят сили и с Турция.