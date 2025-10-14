bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Решено: Волейболистите ще играят в София, а не във Варна

Промяната ще предизвика недоволство

Решено: Волейболистите ще играят в София, а не във Варна
FIVB

Мачовете от европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. ще се играят в София, а не във Варна. Решението за промяната в първоначално обявената локация бе взето от Управителния съвет на волейболната федерация.

Двубоите от група "В" с участието на българския отбор първоначално трябваше да се изиграят в морската ни столица, но след фурора на "лъвовете" на световното първенство във Филипините, се стигна до извънредното решение. Промяната със сигурност няма да се хареса на варненци.

Решението

"Бяха обсъдени редица обективни фактори, сред които възможността за по-голяма посещаемост и осигуряване на достъп за повече зрители. За Федерацията приоритет остава не само подкрепата за националния отбор, но и отговорността да се отговори на засиления обществен интерес към събитието.

Вземането на това решение е в съзвучие и с насоките на Европейската волейболна конфедерация (CEV), които насърчават провеждането на мачове пред максимално широка аудитория", обявиха от централана на официалния си сайт.

Групата на България

България ще се изправи срещу Северна Македония, европейския първенец и номер 1 в ранглистата Полша, Португалия, Украйна и Израел в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол за мъже. 

Снимка: Ладислав Цветков

Останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока.

Европейският шампионат догодина ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния.

България ще приеме европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път.

Жребий за груповата фаза

група "А"

Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция, Словакия.

група "В"

България, Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия, Израел.

Снимка: Ладислав Цветков

група "С"

Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия, Дания.

група "D"

Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария.

