С бой над Бразилия: България е на 1/8-финал на световното

Националният отбор на България по волейбол до 21 години победи Бразилия и се класира за осминафиналите на световното първенство в Цзянмън (Китай).

Родните волейболисти се наложиха с 3:2 (25:17, 25:16, 20:25, 12:25, 15:10) и ще срещнат тима на САЩ в директните елиминации.

Отново срещу САЩ

Това ще бъде петият мач за различните национални състави на България срещу САЩ през това лято, като страната ни вече записа четири победи – две за жени под 19 години, една за мъже под 19 години и една за жени под 21 години.

Двубоят срещу Бразилия беше директен сблъсък кой ще продължи на осминафиналите и кой ще играе за разпределение на местата между 17-о и 24-о.

Снимка: БФБ

Мачът срещу Бразилия

Българите започнаха много по-уверено и поведоха с 5:2. Бразилците изравниха с три поредни точки, но националите отново натрупаха добър аванс – 14:10. До края на гейма България направи две серии от по три поредни успешни разигравания, което донесе и убедителното 25:17.

Втората част беше още по-категорична. В началото българите дръпнаха с 6:1 и в нито един момент не позвола на бразилците да се доближат в резултата, като непрекъснато увеличаваха преднината си за аванс от 2:0 след 25:16.



Най-равностойно се разви третата част. В нея Бразилия нямаше какво да губи, а отборът на България искаше да реши всичко в нея. През втората част на гейма българският тим се пропука, Бразилия направи три пъти по две поредни точки, което се оказа достатъчно. Съперникът намали резултата с 25:20.

Снимка: БФБ

В четвъртия гейм Бразилия поведе със 7:2, а след това стигна до 13:5. Разликата стана двуцифрена при 16:6 и противникът спечели с 25:12, изравнявайки за 2:2.



Решителният гейм тръгна изцяло за България. След четири поредни точки националите поведоха със 7:3. Те запазиха самообладание и увеличиха преднината си – 11:6. Българите се представиха отлично в последните минути и затвориха мача при 15:10.

