Шампионки без подкрепа

Националният шампион за девойки 8–10 клас – отборът на Националната търговско-банкова гимназия – извоюва правото да представи България на Световните ученически игри в Китай. Победата е факт. Поканата – също.

Но парите не стигат

За заминаването са необходими 48 000 лв. До момента са събрани малко над 5 000 лв.

Ръководството на гимназията е потърсило помощ от държавни институции, но нито една не е откликнала.

Срокът изтича в края на февруари. „Надяваме се нашият призив за помощ да достигне до повече хора, за да дадем шанс на състезателките ни да покажат таланта си пред света“, споделят от училището.

Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарение по банковата сметка, предоставена от НТБГ.

