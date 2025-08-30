Симеон Николов: Чакам световното цял живот, ще се изцедим до кръв (ВИДЕО)

Българският национален отбор по волейбол пое курс към Филипините, където ще вземе участие в 21-то световно първенство. С подмладен състав и 10 дебютанти на подобен форум, „лъвовете“ са безкрайно мотивирани и не търсят просто добро представяне.

Дълго чаканият момент

За 18-годишния син на волейболната легенда Владимир Николов – Симеон, това ще бъде първо участие на световно първенство при мъжете:

„Чувстваме се страхотно! Приятно ми е, че точно тази група заминава за световно. Надеждите ни са доста по-големи от просто да се представим добре. Тренираме от четири месеца, за да се изцедим до кръв за тези три мача и после се надяваме за още. Аз го чакам цял живот първото ми световно за мъже, така че нямам търпение да отида и да покажа най-доброто.“

„Засега всичко е добре, пу-пу-пу. Всеки ден правя много неща, за да се върна в старата си форма и мисля, че съм го направил. Нямам притеснения, да не го урочасам. Беше тежко в началото, но мисля, че съм го преодолял. На тренировки тренирам нормално, не го мисля, не играя вече със страх, за това си мисля, че вече съм го преминал“, отговори Мони, попитан за контузията, която получи в Лига на нациите.

Безкрайни амбиции

За по-големия от двамата братя Николови – Александър, това е второ световно първенство при мъжете. Също като брат си, на 18-годишна възраст той участва на световното първенство през 2022 г. в Словения, където обаче България отпада безславно още в групите.

Амбицията ни наистина е голяма, почти безкрайна. Ние сме тук, за да се доказваме. Както можем да бием всички, така можем да паднем от всички, както видяхме в Лигата на нациите. Никой отбор не е за подценяване, но страх нямаме от абсолютно никой, в това трябва да бъдат сигурни абсолютно всички българи. Точка по точка, мач по мач и така...“, сподели Александър.

„Тежест, честно казано не усещам, мисля че и отборът не усеща тежест. Отиваме заедно, като един отбор, едно цяло и да видим докъде ще ни стигнат силите“, добави звездата на националния отбор.

На световното първенство България попадна в група Е, където ще се изправи срещу Германия, Словения и Чили. А само преди месец националите ни надвиха два от тези съперници в Лига на нациите - срещу Словения 3:1 и Германия - 3:2.

