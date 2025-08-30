bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Симеон Николов: Чакам световното цял живот, ще се изцедим до кръв (ВИДЕО)

Амбицията ни е безкрайна, надъхан е Алекс Николов

Симеон Николов: Чакам световното цял живот, ще се изцедим до кръв (ВИДЕО)
Lap.bg

Българският национален отбор по волейбол пое курс към Филипините, където ще вземе участие в 21-то световно първенство. С подмладен състав и 10 дебютанти на подобен форум, „лъвовете“ са безкрайно мотивирани и не търсят просто добро представяне.

Дълго чаканият момент

За 18-годишния син на волейболната легенда Владимир НиколовСимеон, това ще бъде първо участие на световно първенство при мъжете:

Снимка: Lap.bg

„Чувстваме се страхотно! Приятно ми е, че точно тази група заминава за световно. Надеждите ни са доста по-големи от просто да се представим добре. Тренираме от четири месеца, за да се изцедим до кръв за тези три мача и после се надяваме за още. Аз го чакам цял живот първото ми световно за мъже, така че нямам търпение да отида и да покажа най-доброто.“

„Засега всичко е добре, пу-пу-пу. Всеки ден правя много неща, за да се върна в старата си форма и мисля, че съм го направил. Нямам притеснения, да не го урочасам. Беше тежко в началото, но мисля, че съм го преодолял. На тренировки тренирам нормално, не го мисля, не играя вече със страх, за това си мисля, че вече съм го преминал“, отговори Мони, попитан за контузията, която получи в Лига на нациите.

Снимка: Lap.bg

Безкрайни амбиции

За по-големия от двамата братя НиколовиАлександър, това е второ световно първенство при мъжете. Също като брат си, на 18-годишна възраст той участва на световното първенство през 2022 г. в Словения, където обаче България отпада безславно още в групите.

Амбицията ни наистина е голяма, почти безкрайна. Ние сме тук, за да се доказваме. Както можем да бием всички, така можем да паднем от всички, както видяхме в Лигата на нациите. Никой отбор не е за подценяване, но страх нямаме от абсолютно никой, в това трябва да бъдат сигурни абсолютно всички българи. Точка по точка, мач по мач и така...“, сподели Александър.

Снимка: Lap.bg

„Тежест, честно казано не усещам, мисля че и отборът не усеща тежест. Отиваме заедно, като един отбор, едно цяло и да видим докъде ще ни стигнат силите“, добави звездата на националния отбор.

На световното първенство България попадна в група Е, където ще се изправи срещу Германия, Словения и Чили. А само преди месец националите ни надвиха два от тези съперници в Лига на нациите - срещу Словения 3:1 и Германия - 3:2.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

България волейбол национален отбор световно първенство владо николов Александър Николов симеон николов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Арестуваха мъж, планирал масова стрелба до стадиона на Челси

Арестуваха мъж, планирал масова стрелба до стадиона на Челси
Хулио Веласкес на въпрос на bTV: Акрам идва днес (ВИДЕО)

Хулио Веласкес на въпрос на bTV: Акрам идва днес (ВИДЕО)
Марин Петков се разбра с отбор в Италия

Марин Петков се разбра с отбор в Италия

10 поредни мача за Челси без загуба

10 поредни мача за Челси без загуба
Винисиус и Реал не могат да се разберат вече една година. Какво не е наред?

Винисиус и Реал не могат да се разберат вече една година. Какво не е наред?

Последни новини

Лудогорец започва с гостуване на Малмьо в Лига Европа

Лудогорец започва с гостуване на Малмьо в Лига Европа
Украинец губи титлата си на гросмайстор заради измама

Украинец губи титлата си на гросмайстор заради измама
Арестуваха мъж, планирал масова стрелба до стадиона на Челси

Арестуваха мъж, планирал масова стрелба до стадиона на Челси
Късна драма в

Късна драма в "Театъра на мечтите": Юнайтед сломи Бърнли в последната минута (РЕЗУЛТАТИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV