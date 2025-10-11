bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Симеон Николов вече е в Сибир

Майка му го изпрати с кукла

След бляскавото представяне на световното първенство в Манила, където с мъжкия национален отбор завоюва сребърен медал, разпределителят Симеон Николов се отправя към ново предизвикателство – този път в далечен Сибир.

Днес той започна дългото си пътуване – от София през Истанбул и Москва, докато накрая достигна Новосибирск, където ще се присъедини към отбора на Пламен Константинов.

Сбогуване

Сбогуването с близките беше трогателно. Майка му Мая го изпрати с плетена кукла и топли думи: „До свидания, мальчик! ЯТЛ×1000. Мама“, придружени с голямо червено сърце – символ на гордостта, вярата и любовта ѝ.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Maya Nikolova (@mayaidariya)

От сълзите на болка до сълзите на радост (ВИДЕО)

Симеон тръгва към новия сезон с решимост и надежди, които вече го следват от Манила. Талантът и отдадеността му ще бъдат ценен принос за отбора в Сибир, а феновете му по света ще следят всяко негово движение на терена.

С него пътува и бившият капитан на националния отбор на България и помощник на Джанлоренцо Бленджини в държавния тим Андрей Жеков. Бившият плеймекър ще се завърне в треньорски щаб на носителя на Купата на Русия - Локомотив Новосибирск.

Локо гостува в първия кръг на руската Суперлига срещу Кузбас на 18 октомври.

