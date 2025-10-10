София или Варна - коя е волейболната столица? (ВИДЕО)

Столичният общински съвет отпусна 500 хил. лв на волейболната федерация за домакинството на европейското първенство догодина. Така София е на път да измести първоначалната дестинация - Варна. Последва реакция от градската управа на морската столица, а окончателното решение се очаква на 14 октомври.

Домакинството на европейското е подготвяно във Варна близо 2 години и на практика финализирано през лятото, когато общинския съвет гласува за него 420 хил. лв.

"Ако нашите състезатели не бяха стигнали до този финал, дали щеше да се прави тази процедура да се изземва от Варна това домакинство.", коментира Илия Коев - зам.-кмет на Варна.

Федерацията решава

От община Варна посочиха, че градът винаги е стоял зад волейболните национали, дори и когато успехите са липсвали.

"Варна е работила върху това да бъде волейболната столица на България в продължение на 25 години. Най-вече благодарение на варненската публика, която е била вярна.", заяви Павел Попов - временно изпълняващ длъжността кмет на Варна.

От ръководството на града призоваха волейболната федерация да прояви разум при крайното решение.

