Синът на Ивет Лалова предвеща победа за България! (ВИДЕО)

Кой ще победи във финала на световното първенство по волейбол? България или Италия?
Отговорът може да научите първи, ако гледате пряко bTV и MAX Sport 2, които ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.
Двубоят е с начален час 13:30, а студийната програма започва още в 12:30.
В напрегнатите минути преди мача обаче е време за прогнози и гадаене, дори когато си... Ивет Лалова.
За именитата ни лекоатлетка финалът България - Италия ще е по-специален, предвид че съпругът ѝ Симоне е италианец.
С българско и италианско гражданство пък е Тиаго - синът им.
Той обаче е категоричен кой ще бъде шампионът на света във волейбола!
Стискаме палци Тиаго да има непогрешим нюх и да е избрал точното знаменце.
А дали е прав?
