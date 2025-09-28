Синът на Ивет Лалова предвеща победа за България! (ВИДЕО)

Кой ще победи във финала на световното първенство по волейбол? България или Италия?

Отговорът може да научите първи, ако гледате пряко bTV и MAX Sport 2, които ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Двубоят е с начален час 13:30, а студийната програма започва още в 12:30.

В напрегнатите минути преди мача обаче е време за прогнози и гадаене, дори когато си... Ивет Лалова.

Двойното гражданство

За именитата ни лекоатлетка финалът България - Италия ще е по-специален, предвид че съпругът ѝ Симоне е италианец.

С българско и италианско гражданство пък е Тиаго - синът им.

Той обаче е категоричен кой ще бъде шампионът на света във волейбола!

View this post on Instagram A post shared by Ivet Lalova-Collio (@ivet_lalova)

Мачът

Стискаме палци Тиаго да има непогрешим нюх и да е избрал точното знаменце.

А дали е прав?

Не пропускайте възможността да гледате НА ЖИВО финала между България и Италия на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

