Волейбол

Синът на Ивет Лалова предвеща победа за България! (ВИДЕО)

Родната спринтьорка с интересно предизвикателство към Тиаго

Синът на Ивет Лалова предвеща победа за България! (ВИДЕО)
Instagram

Кой ще победи във финала на световното първенство по волейбол? България или Италия? 

Отговорът може да научите първи, ако гледате пряко bTV и MAX Sport 2, които ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Двубоят е с начален час 13:30, а студийната програма започва още в 12:30.

В напрегнатите минути преди мача обаче е време за прогнози и гадаене, дори когато си... Ивет Лалова. 

Двойното гражданство

За именитата ни лекоатлетка финалът България - Италия ще е по-специален, предвид че съпругът ѝ Симоне е италианец. 

С българско и италианско гражданство пък е Тиаго - синът им. 

Той обаче е категоричен кой ще бъде шампионът на света във волейбола! 

Мачът

Стискаме палци Тиаго да има непогрешим нюх и да е избрал точното знаменце. 

А дали е прав? 

Гледайте пряко по bTV и на Max Sport 2! Студиото ни започва веднага след обедната ни новинарска емисия. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Не пропускайте възможността да гледате НА ЖИВО финала между България и Италия на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

 
финал волейбол Италия световно първенство филипини ивет лалова син тиаго

