Волейбол

Следете с нас мача на годината: България - Италия (ВИДЕО)

На живо по bTV и MAX Sport 2

Време е за мача на годината в българския спорт. България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол в Манила.

bTV и MAX Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Двубоят е с начален час 13:30, а студийната програма започва още в 12:30.

Следете срещата тук:

Първи гейм

 

Превю

„Адзурите" са актуални първенци на планетата от Мондиал 2022. Те го печелят година след като Бленджини вече не е наставник на Италия. Той я води от 2015-а до 2021-а.

България е в негативна серия от 13 загуби срещу скуадрата.

В периода си начело на „адзурите" Бленджини има 6 победи над България.

Corriere dello sport: Превърнахме се в нация от волейболисти!

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

Не пропускайте възможността да гледате НА ЖИВО финала между България и Италия на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Колаж: Volleyball World

Владо Николов пред bTV: Нарочно не говоря с Алекс и Мони (ВИДЕО)

 

Тагове:

България финал Италия световно първенство на живо манила

