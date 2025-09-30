Сребърните медалисти вече са в България! (НА ЖИВО)

Волейболните национали кацнаха в София с правителствения самолет!

Момчетата, които спечелиха сребърен медал от световното първенство във Филипините, пристигнаха у нас точно в 10:00 ч.

Гледайте НА ЖИВО тук:

На летище "Васил Левски" в София момчетата бяха посрещнати с... музиката на Дзукеро. Песента бе поздрав за селекционера на тима - Джанлоренцо Бленджини.

Българските момчета загубиха само финала си срещу Италия и донесоха едва второ сребро от световно първенство по волейбол за мъже в историята на българския спорт. Предишното отличие е от шампионата през 1970 г.

Те се прибраха у нас с правителствения самолет, който ги взе от Истанбул след дълъг и тежък полет от Манила. Прибирането им в родината стартира в 16:30 ч. българско време на 29 септември.

А кулминацията на деня ще бъде церемонията по приветстване на волейболистите на площада пред храм-паметника "Александър Невски" в София след 17:00 ч.

