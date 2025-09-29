bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО ОТ САМОЛЕТА: Световните вицешампиони се прибират! Следете пътя им с нас!

От Манила, през Истанбул, пред хилядите фенове в София!

НА ЖИВО ОТ САМОЛЕТА: Световните вицешампиони се прибират! Следете пътя им с нас!

Финалът отмина, партито в чест на сребърните медалисти от световното първенство - българските волейболисти, отмина... време е за прибиране вкъщи! 

bTV ще ви направи съпричастни на цялото им пътуване, а и на церемонията по приветстване в родината, която се очаква около 17:00 ч. на 30 септември на площада пред храм-паметника "Александър Невски".

Националите тръгват с полет от Манила, Филипините. По първоначален план той трябва да излети в 16:25 ч. българско време. Следва прекачване в Истанбул през нощта. Тук волейболистите ни ще се качат на правителствения самолет, с който ще пристигнат в София. 

Следете с нас къде се намират момчетата, които у нас с толкова трепет очакваме:

16:25 ч. българско време: Довиждане, Манила! България, чакай ни! 

Снимка: FIVB

Признанието: Андзани избърса сълзите на Колев и му каза най-важните думи (ВИДЕО)

Приятелката на Алекс Николов пред bTV: Не се влюбихме в подходящия момент (ВИДЕО)

Заслуженото волейболно парти в Манила! (ВИДЕО)

Вчера Москва. Днес Манила. Утре Олимп! (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 77: Българийо, за тебе те играха!

Приятелката на Алекс Николов пред bTV: Не се влюбихме в подходящия момент (ВИДЕО)

Признанието: Андзани избърса сълзите на Колев и му каза най-важните думи (ВИДЕО)

