НА ЖИВО ОТ САМОЛЕТА: Световните вицешампиони се прибират! Следете пътя им с нас!

Финалът отмина, партито в чест на сребърните медалисти от световното първенство - българските волейболисти, отмина... време е за прибиране вкъщи!

bTV ще ви направи съпричастни на цялото им пътуване, а и на церемонията по приветстване в родината, която се очаква около 17:00 ч. на 30 септември на площада пред храм-паметника "Александър Невски".

Националите тръгват с полет от Манила, Филипините. По първоначален план той трябва да излети в 16:25 ч. българско време. Следва прекачване в Истанбул през нощта. Тук волейболистите ни ще се качат на правителствения самолет, с който ще пристигнат в София.

Следете с нас къде се намират момчетата, които у нас с толкова трепет очакваме:

16:25 ч. българско време: Довиждане, Манила! България, чакай ни!

Снимка: FIVB