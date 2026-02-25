Теодор Салпаров: Не спах цяла нощ след мача с Бразилия през 2019-а! (ВИДЕО)

Броени дни преди първия мач на България от европейското първенство по волейбол, в София ще се изиграе един от най-емоционалните двубои – бенефисът на Теодор Салпаров.

Човекът, който е оставил сърцето си на игрището, „заразил“ с харизмата си своите съотборници по пътя към големите победи.

Снимка: CEV

Пред bTV Теодор Салпаров говори за емоционалните моменти, които следват тежките поражения. Датата е 12 август 2019 г. България се нуждае от победа срещу колоса Бразилия, за да се класира за Олимпийските игри в Токио. Тимът ни играе страхотно, повежда с 2:0 и е на косъм от това да „удари“ Селесао. Стига се обаче до обрат и неприятен психологически удар.

"Изгубил съм осем полуфинала и след всеки е неприятно"

„Не са един и два мачовете, след които не съм спал. Изгубил съм осем полуфинала и след всеки е неприятно. Всеки, минал през това, знае колко голяма е тъгата и разочарованието. Няма да забравя двубоя с Бразилия във Варна, в който водехме с 2:0 гейма.

Снимка: БГНЕС

Ако бяхме победили, щяхме да отидем на Олимпийски игри, които щяха да бъдат трети за мен. Имахме мачбол и загубихме с 2:3. Тогава не спах до сутринта. Дори си пуснах мача на повторение. Мозъкът ми просто не ми даваше да заспя цяла нощ заради мислите как успяхме да загубим спечелен мач“, споделя пред bTV Салпаров.

Снимка: CEV

Либерото се превърна в емблема на трудолюбието, волята, жаждата за победи и непримиримостта. В напоената с безброй паметни мигове кариера той се откроява още като малък в ЦСКА. Точно там Стефан Христов му проправя пътя към „червената фланелка“, а Александър Попов му подава ръка.

Исторически квадрупъл

Русия е първият му дом зад граница и страната, в която записва най-големите си клубни успехи. Играе за Луч (Москва), Газпром (Сургут), Динамо (Москва) и Зенит (Казан).

Снимка: cev.lu

Именно с екипа на последния през 2017 г. печели исторически квадрупъл – първенство и Купа на Русия, Шампионска лига и световно клубно първенство. В предходните два сезона (2015 и 2016) Зенит и Салпаров са отново доминанти в Суперлигата на страната, Шампионската лига и Купата на Русия, като към това добавят сребро от световното клубно първенство. В България се завръща за две титли с Нефтохимик през 2018 и 2019 г., а последните си мачове изиграва с тима на Хебър (Пазарджик).

Снимка: CEV

Салпаров е част от златното поколение на националния отбор, стигнало до бронзовите медали на световното първенство (2006) и Световната купа (2007) в Япония, както и на европейския шампионат в Турция през 2009 г. Участник на две Олимпиади – Пекин (2008) и Лондон (2012), където тимът ни завършва на четвъртото място. Играе полуфинали на Световната лига през 2004, 2006, 2012 и 2013 г., както и на европейските първенства през 2013 и 2015 г.

Спомени

Специално за bTV Теодор Салпаров се връща в ковчежето на спомените, където има адски много емоционални моменти – както с позитивна нотка, така и с горчивина.

Снимка: instagram/ralitsapaskaleva

Какво предстои в шоуто на 5 септември, кои са любимите му моменти с националния отбор и кои мачове няма да забрави ще разберете от видеото.