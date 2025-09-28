Великолепната седморка - кои са те? (ВИЗИТКИ)

Кои са младите мъже, които донесоха световна слава за българския волейбол? Откъде тръгват, какъв е пътят им? Предлагаме ви кратка версия на историята на успеха!

Симеон Николов

Роден на 24 ноември 2006 г. Син на волейболиста Владимир Николов, кариерата му започва в Левски, През 2024 г. подписва с отбора на Калифорнийския университет в Лонг Бийч (Long Beach State), където учи и играе. Там записва впечатляващи постижения, включително става №1 в NCAA по брой асове. След суперуспешния сезон в САЩ, през май 2025 г. Симеон Николов подсили руския Локомотив Новосибирск, като по този начин направи преход от колежанския волейбол към професионалния.

Александър Николов

Роден в София на 22 февруари 2003 г. Най-големият син на Владо Николов Започва кариерата си в Левски. В момента играе в италианския Чивитанова. Александър Николов вече е и реализатор №1 на Мондиал 2025. 21-годишният посрещач оглави еднолично всички класации в атака. Висок 206 см.

Александър Грозданов

Роден на 28 март 1998 г. в София. Капитан на отбора. Висок 208 см, той е сред най-атлетичните играчи в тима. Започва кариерата си в Добрич през 2016 г., а след това играе в първенствата на Белгия и Италия. В момента играе за полския Люблин.

Мартин Атанасов

Роден на 27 септември 1996 година в София. Първият му отбор е Добрич 07. Мартин е волейболистът с най-богат опит в чужбина. Кариерата му преминава през Германия, Франция, Турция, Русия и Италия. Сега е играч на Монца.

Аспарух Аспарухов

Роден е в София, започва да играе волейбол в Славия. Носи екипа и на Монтана, но се утвърждава като играч от световна класа в първенството на Италия. Там играе за Верона и Падуа. Има опит и в Русия, а в момента е играч на един от силните отбори в Полша - Шльонск Малов Сувалки.

Дамян Колев

Либерото на България е роден в Добрич на 11 януари 2002 г. Висок е 178 см. Започва кариерата си в Добрич, а в момента е либеро на Левски.

Илия Петков

Центърът е роден на 10 октомври 1996 г в Добрич. Кариерата му започва в Добруджа, у нас играе още за Нефтохимик и Хебър. В чужбина носи екипите на полския Белхатов и френските Тулуза и Сен Кантен. През лятото преминава в италианския Юса Батери Гротадзолина.