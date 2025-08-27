bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Всички ни победиха: Историческо дъно за България

Волейболистките приключиха безславно на световното първенство

Всички ни победиха: Историческо дъно за България

Историческо дъно за женския ни национален отбор по волейбол. За първи път България приключи без победа на световно първенство.

В последния си мач от шампионата в Тайланд тимът на Антонина Зетова отстъпи с 1:3 пред Испания. Преди това твърде силни се оказаха Канада (1:3) и Турция (0:3).

Така за първи път в историята и 14 участия на световно първенство, България приключва без нито един успех. А от най-доброто класиране - четвърто място от Мондиал 1952, ни дели цяла пропаст.

Между №25 и №32

На предишния шампионат родните националки също се представиха слабо, но поне стигнаха до една победа от пет мача - 3:0 срещу Казахстан. Сега предстои нашите да се наредят между 25 и 32-ро място в крайното класиране в зависимост от останалите резултати.

Срамното представяне идва на фона на отличните резултати при подрастващите това лято - световна титла до 19 години и четвърто място до 21 години.

България световно първенство тайланд антонина зетова националки волейболистки

