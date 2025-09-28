bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Втори, но златни!
България е световен вицешампион по волейбол
Волейбол

Втори, но златни!

България е световен вицешампион по волейбол

Сребро на гърдите и златна страница в историята на българския спорт! Великолепните ни волейболисти са втори в света!

Във финала момчетата на Джанлоренцо Бленджини дръпнаха лъва за опашката и спечелиха третия гейм, но решаващ се оказа единственият им дефицит - липсата на опит. Шампионът Италия игра твърде силно и заслужи пети трофей в историята след 3:1 гейма в Манила (Филипини).

Но докато златните медали и настоящето принадлежат на "Скуадра адзура", бъдещето е в три цвята - бяло, зелено, червено. Защото най-младият отбор на турнира, воден от феномените Александър (21) и Симеон (18) Николови, даде категорична заявка за нова ера във волейбола. 

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

