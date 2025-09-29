"За хората, облечени във власт, всяка една снимка да струва пари!" (ВИДЕО)

Как във волейбола се получава? Как се изграждат сребърни медалисти от световно първенство?

Ден след един от най-важните мачове в историята на родния спорт - финала на Мондиала, след който българските волейболисти се окичиха със сребро, е време за анализи!

В студиото на "Спортен нюзрум" за това ни помогнаха Борислав Кьосев и Евгени Иванов.

Властта

"Хората, които са облечени с власт и с финанси - да помогнат. Да се снимат. Но всяка една снимка да струва пари", заяви в типичния си стил Борислав Кьосев, който има над 450 мача за националния отбор!

"Тези момчета демонстрираха, че могат да подчинят егото си на една обща кауза. Когато гледаш отстрани е различно. Откакто съм спрял да играя волейбол, много рядко ме "засърбяват ръцете". Тези момчета ме накараха и петите да ме сърбят", обрисува емоциите си Евгени Иванов - бронзов медалист от световното първенство в Токио през 2006 г.

Снимка: Lap.bg

Залите

На фона на успеха, Кьосев заяви, че най-големият проблем в момента за родния волейбол е липсата на адекватни зали.

"ЦСКА няма зала, Локомотив няма зала, Славия тренира в басейн. Да не говорим по провинциите. Тези зали не стават дори за съблекални. Децата, влизайки в тези зали, се отвращават. Те са развити! Не можеш да ги вкараш там", ядосва се Кьосев.

Снимка: Lap.bg

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.