Волейбол

"За хората, облечени във власт, всяка една снимка да струва пари!" (ВИДЕО)

Как във волейбола ни се получава? - темата в Спортен нюзрум

"За хората, облечени във власт, всяка една снимка да струва пари!" (ВИДЕО)

Как във волейбола се получава? Как се изграждат сребърни медалисти от световно първенство?

Ден след един от най-важните мачове в историята на родния спорт - финала на Мондиала, след който българските волейболисти се окичиха със сребро, е време за анализи! 

В студиото на "Спортен нюзрум" за това ни помогнаха Борислав Кьосев и Евгени Иванов. 

Властта

"Хората, които са облечени с власт и с финанси - да помогнат. Да се снимат. Но всяка една снимка да струва пари", заяви в типичния си стил Борислав Кьосев, който има над 450 мача за националния отбор! 

"Тези момчета демонстрираха, че могат да подчинят егото си на една обща кауза. Когато гледаш отстрани е различно. Откакто съм спрял да играя волейбол, много рядко ме "засърбяват ръцете". Тези момчета ме накараха и петите да ме сърбят", обрисува емоциите си Евгени Иванов - бронзов медалист от световното първенство в Токио през 2006 г.

Снимка: Lap.bg

Залите

На фона на успеха, Кьосев заяви, че най-големият проблем в момента за родния волейбол е липсата на адекватни зали. 

"ЦСКА няма зала, Локомотив няма зала, Славия тренира в басейн. Да не говорим по провинциите. Тези зали не стават дори за съблекални. Децата, влизайки в тези зали, се отвращават. Те са развити! Не можеш да ги вкараш там", ядосва се Кьосев. 

Снимка: Lap.bg

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

