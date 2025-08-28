bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
10-годишният татуиран футболист, който подлуди Бразилия (ГАЛЕРИЯ)
Брайън Перейра вече е звезда
Футболът по бразилските терени е нещо различно! Там играят и малки, и големи, и добри и не чак толкова добри. 

Но, когато казваме, че всички в Бразилия обичат футбола, имаме предвид точно хора като него! 

10-годишният Брайън Перейра от академия "Бъдещи звезди" в град Сао Бернардо до Кампо в южната част на страната. 

Защита

И ако е все още рано младият футболист да ви очарова с футболни умения, няма как да не забележите... татуировките му

Но да бъдем честни - момчето не е наистина татуирано. То играе доста атрактивно изрисувано, дори по лицето. 

За света може да е шокиращо, но за Брайън е нормално и част от културата му

От клуба обясняват, че той принадлежи към племе от коренния народ на Бразилия, което заема територията на община Аракрус. 

В случая не става дума за произволни картини, а за рисунки с дълбоко значение. Тяхната задача е да пазят момчето и да му дават сила по време на мачове. 

Семейството

Брайън не винаги носи тези рисунки по кожата си. 

Той обаче е доста запознат с историята на своето семейство и участва активно във всички мероприятия на племето си. 

Младежът с футболен талант придобива статусът на истинска звезда в родината си и вече е чест гост в различни предавания и издания

Дали футболният му талант ще го отведе по-надалеч, предстои да разберем! 

Тагове:

