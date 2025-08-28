10-годишният татуиран футболист, който подлуди Бразилия (ГАЛЕРИЯ)

Футболът по бразилските терени е нещо различно! Там играят и малки, и големи, и добри и не чак толкова добри.

Но, когато казваме, че всички в Бразилия обичат футбола, имаме предвид точно хора като него!

10-годишният Брайън Перейра от академия "Бъдещи звезди" в град Сао Бернардо до Кампо в южната част на страната.

Защита

И ако е все още рано младият футболист да ви очарова с футболни умения, няма как да не забележите... татуировките му.

Снимка: Instagram

Но да бъдем честни - момчето не е наистина татуирано. То играе доста атрактивно изрисувано, дори по лицето.

За света може да е шокиращо, но за Брайън е нормално и част от културата му.

От клуба обясняват, че той принадлежи към племе от коренния народ на Бразилия, което заема територията на община Аракрус.

В случая не става дума за произволни картини, а за рисунки с дълбоко значение. Тяхната задача е да пазят момчето и да му дават сила по време на мачове.

Снимка: Instagram

Семейството

Брайън не винаги носи тези рисунки по кожата си.

Той обаче е доста запознат с историята на своето семейство и участва активно във всички мероприятия на племето си.

Снимка: Instagram

Младежът с футболен талант придобива статусът на истинска звезда в родината си и вече е чест гост в различни предавания и издания.

Дали футболният му талант ще го отведе по-надалеч, предстои да разберем!

Снимка: Instagram

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK