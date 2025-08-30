Челси записа втора победа във Висшата лига от началото на сезона. Световният клубен шампион сломи Фулъм с 2:0 на „Стамфорд Бридж“ в лондонското дерби от третия кръг на английското първенство и временно оглави таблицата. В герои за „сините“ се превърнаха Жоао Педро и капитанът Енцо Фернандес след точно изпълнена дузпа.

Тимът на Енцо Мареска има 7 точки в актива си след два успеха и едни равен. Фулъм е без победа от началото на кампанията, като заема 14-ото място с два пункта.

10 мача без поражение

Челси влезе по-активно в мача. Домакините владееха повече топката и създадоха някои добри положения пред вратата на Фулъм, докато гостите предимно се отбраняваха.

В 21' обаче Фулъм поведе в резултата след мълниеносна контраатака. Младият офанзивен футболист Джошуа Кинг прати топката във вратата на гостите след прекрасен извеждащ пас на Саша Лукич. След намесата на ВАР обаче попадението му бе отменено заради изключително спорно нарушение на съотборника му Родриго Мунис в по-ранна фаза от атаката.

Снимка: Reuters

В осмата минута от добавеното време на първата част „сините“ от Западен Лондон успяха да възстановят равенството след ъглов удар. Енцо Фернандес намери по прекрасен начин новото попълнение Жоао Педро, който с глава отбеляза седми гол за новия си тим, откакто бе привлечен в клуба през юли.

Втората част започна, така както завърши и първата – по мечтан начин за Челси. Домакините получиха правото да изпълнят дузпа след игра с ръка на Райън Сесеньон в наказателното поле. Фернандес реализира хладнокръвно 11-метровия удар.

За първи път от 2024 г. насам „ сините“ не допуснаха гол срещу Фулъм

Успехът за Челси е под номер №23 срещу един от бившите отбори на Димитър Бербатов. За първи път от 2024 г. насам „сините“ не допуснаха гол срещу Фулъм. Това е десети пореден мач за лондончани без поражение - 8 в официални срещи и два в контроли.

В следващия кръг Челси гостува на Брендфорд, а Фулъм приема Лийдс и Илия Груев.

