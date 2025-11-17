12 часа ужас: Бивш футболист оцеля след атака с гаечен ключ в главата

Драматичен инцидент потресе футболната общност в Беразатеги: Джонатан „Корто“ Смит, бивш професионален играч на клуба Хенерал Ламадрид, беше брутално нападнат по време на мач за женски отбор (кадети), в който участваше дъщеря му.
По време на сбиване между родители, играчи и роднини, Смит се намесил, за да защити приятел, но е получил гаечен ключ в главата. Фрактурата на черепа налагала спешна операция, като самият ключ е останал в главата му за около 12 часа преди интервенцията.
„Всичко се случи толкова бързо, че не осъзнахме сериозността на ситуацията“, споделя съпругата му Ромина. „За щастие операцията премина успешно и той е извън непосредствена опасност.“
Полицията арестува нападателя – идентифициран като Гастон Омар Алварес – който ще бъде обвинен в опит за убийство.
Смит, на 35 години, има дълга кариера в аржентинския футбол, включително с клубове като Клейпоул, Ел Порвенир, Депортиво Парагуайо и Викториано Аренас.
Клубът, за който е тренирал женския отбор, осъди насилието и изрази подкрепата си към бившия играч.
