bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

12 часа ужас: Бивш футболист оцеля след атака с гаечен ключ в главата

Брутално насилие на женски мач

12 часа ужас: Бивш футболист оцеля след атака с гаечен ключ в главата

Драматичен инцидент потресе футболната общност в Беразатеги: Джонатан Корто“ Смит, бивш професионален играч на клуба Хенерал Ламадрид, беше брутално нападнат по време на мач за женски отбор (кадети), в който участваше дъщеря му.

По време на сбиване между родители, играчи и роднини, Смит се намесил, за да защити приятел, но е получил гаечен ключ в главата. Фрактурата на черепа налагала спешна операция, като самият ключ е останал в главата му за около 12 часа преди интервенцията.

12 часа ужас

Всичко се случи толкова бързо, че не осъзнахме сериозността на ситуацията“, споделя съпругата му Ромина. За щастие операцията премина успешно и той е извън непосредствена опасност.“

Полицията арестува нападателя идентифициран като Гастон Омар Алварес който ще бъде обвинен в опит за убийство.

Смит, на 35 години, има дълга кариера в аржентинския футбол, включително с клубове като Клейпоул, Ел Порвенир, Депортиво Парагуайо и Викториано Аренас.

Клубът, за който е тренирал женския отбор, осъди насилието и изрази подкрепата си към бившия играч.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

деца болница Бразилия насилие операция жени бой глава дъщеря ключ

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Скуадра адзура" катастрофира тежко насред Милано
Таня Гатева: Вярвам в отбора, стъпка по стъпка (ВИДЕО)

Таня Гатева: Вярвам в отбора, стъпка по стъпка (ВИДЕО)
Борислава Христова: Даваме надежда за бъдещето (ВИДЕО)

Борислава Христова: Даваме надежда за бъдещето (ВИДЕО)
Валери Божинов: Къде е държавата, когато спортът загива?

Валери Божинов: Къде е държавата, когато спортът загива?

Последни новини

"Всичко е Миньор!" – Жената, носила само две фланелки в живота си

"Скуадра адзура" катастрофира тежко насред Милано
Валери Божинов: Къде е държавата, когато спортът загива?

Валери Божинов: Къде е държавата, когато спортът загива?
Синер срази Алкарас в Торино за рекорд (ВИДЕО)

Синер срази Алкарас в Торино за рекорд (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV