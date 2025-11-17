12 часа ужас: Бивш футболист оцеля след атака с гаечен ключ в главата

Драматичен инцидент потресе футболната общност в Беразатеги: Джонатан „Корто“ Смит, бивш професионален играч на клуба Хенерал Ламадрид, беше брутално нападнат по време на мач за женски отбор (кадети), в който участваше дъщеря му.

По време на сбиване между родители, играчи и роднини, Смит се намесил, за да защити приятел, но е получил гаечен ключ в главата. Фрактурата на черепа налагала спешна операция, като самият ключ е останал в главата му за около 12 часа преди интервенцията.

12 часа ужас

„Всичко се случи толкова бързо, че не осъзнахме сериозността на ситуацията“, споделя съпругата му Ромина. „За щастие операцията премина успешно и той е извън непосредствена опасност.“

Полицията арестува нападателя – идентифициран като Гастон Омар Алварес – който ще бъде обвинен в опит за убийство.

Смит, на 35 години, има дълга кариера в аржентинския футбол, включително с клубове като Клейпоул, Ел Порвенир, Депортиво Парагуайо и Викториано Аренас.

Клубът, за който е тренирал женския отбор, осъди насилието и изрази подкрепата си към бившия играч.

