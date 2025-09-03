13-годишен футболист е обвинен в убийство

Лион е в шок! И градът и футболният отбор!

13-годишен футболист на местния Олимпик е обвинен в убийство. Той е бил арестуван от полицията като заподозрян в смъртта на 16-годишен младеж.

Инцидентът

В неделя вечерта, около 22:30, тийнейджър е бил нападнат и намушкан с нож, докато се е разхождал с двама приятели. Той е бил откаран по спешност в болница, но лекарите не са успели да го спасят. Това се е случило в северното предградие Caluire-et-Cuire.

Френските медии съобщиха, че 13-годишен играч на Лион, който живее наблизо, е арестуван и обвинен в убийство. Името му не се споменава, заради възрастта му. Близо до мястото на инцидента се появи плакат на загиналото момче, което е известно като Chems Z.

На него пише: "Усмивката ти ще продължи да блести в спомените ни. Ще останеш завинаги в сърцата ни".

Властите

Кметът на района - Бастиен Джойнт, също даде изявление за инцидента.

"Нашата общност е сполетяна от истинска драма. Всички сме в траур, заедно със семейството. Този инцидент нямаше нищо общо с търговия с наркотици или престъпни мрежи. Било е лично недоразумение, което е излязло извън контрол. Обществото трябва да реагира и вече да не отмества поглед, за да не може един спор никога повече да се превръща в смъртен случай на дете."

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK