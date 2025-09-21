bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
1500 полицаи пазят Рим от феновете на Левски
Lap.bg

Има дербита на този свят, които не са за изпускане. Едно от тях е Лацио - Рома. 

Днес (21 септември) от 13:30 ч. българско време ще се изиграе мачът, който носи много заряд и през годините е бил арена на не една и две провокации. 

Рим - Вечния град, е преживял какво ли не през многовековното си съществуване и със сигурност ще издържи и 186-ия мач между Лацио и Рома, но не без помощта на доста полиция и техника за опазването на реда. 

А част от причината за пълната мобилизация са и феновете на... Левски. 

Всички пътища водят към Рим

60 000 зрители се очакват на Олимпийския стадион в италианската столица. Те ще бъдат поделени на две агитки. 

Най-върлите привърженици на Левски от години са побратими с агитката на Лацио, като дори тимът гостува у нас за 100-годишнината на "сините". Често двете ултрас групи си ходят "на гости", а несъмнено на трибуните днес ще има левскари. 

Снимка: Lap.bg

Те ще се настанят на северната трибуна, като за дербито се очаква агитката на Лацио да приветства сред редиците си още почитатели на Висла Краков, Уест Хем, Локомотив Лайпциг

Не си мислете, че привържениците на Рома ще са самотни. Към тях се присъединяват ултраси на Динамо Загреб, Панатинайкос и Атлетико Мадрид. 

 
 
 
Бойна готовност

В този състав на агитките, Рим се превръща в една малка бомба. 

Да я "обезвредят" без тежки последствия ще имат за задача 1500 полицаи. Те бяха извънредно ангажирани заради мача. 

До стадиона ще се стига само през много щателни проверки, като още от събота периметърът е затворен и щателно се проверяват съседните улици за пиротехнически средства. 

Снимка: Lap.bg

Двете агитки имат ясно обозначени маршрути и паркинги, като от полицията са се погрижили те да не се срещат. Дори в навечерието на мача патрули обикаляха по емблематичните за Лацио и Рома заведения, за да са сигурни, че няма сблъсъци. 

Полицията ще използва още дронове, за да следи движенията на феновете.

Недоволството

При това почти военно положение, и двата клуба изказаха недоволство от ранния час на срещата. 

"Дерби в 12:30 ч. (италианско време, 13:30 ч. българско)? Това е загуба за футбола, защото в тази жега темпото със сигурност ще е ниско. Ще играем на 35 градуса. Но е срам и за институциите, които не могат да гарантират сигурността", заяви треньорът на Лацио Маурицио Сари.

Тагове:

рома полиция левски Италия панатинайкос рим уест хем лацио атлетико мадрид агитка дерби динамо загреб софия-запад висла краков ултраси побратими

