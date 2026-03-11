bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

41 години и без диета – Нищо не може да спре Снайдер! (СНИМКИ)

„Златната топка&quot; го подмина, но магията е още тук

41 години и без диета – Нищо не може да спре Снайдер! (СНИМКИ)

Помните ли Уесли Снайдер – този невероятен футболист, на когото през 2010 г. отнеха "Златната топка" в полза на Лео Меси? Е, времето не го е спряло да обича футбола.

На 41 години, с няколко килограма отгоре, Снайдер направи най-милото завръщане в историята на футбола. Той подписа с аматьорския клуб OSM'75 в четвъртата дивизия на Нидерландия – място, където радостта от играта е далеч по-важна от резултата.

В своя дебют той игра 20 минути срещу Фокус 07, но този кратък миг беше всичко: победа с 1:0, усмивки, страст и любов към играта.

Любопитен факт: клубът е истински семеен бизнес. По-големият му брат Джефри ръководи щаба, а по-малкият Родни – терена.

„Просто ми липсваше футбола. Това все още е най-забавната игра на света“, призна Снайдер. И това е моментът, който показва, че магията на спорта не е в титлите или Шампионската лига – тя е в удоволствието да играеш с братята и приятелите си.

Тагове:

семейство аматьори лео меси уесли снайдер братя кариера златна топка Нидерландия

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Вратар-дебютант закопа Тотнъм за 15 минути и излезе разплакан (ВИДЕО)

Вратар-дебютант закопа Тотнъм за 15 минути и излезе разплакан (ВИДЕО)
Бомба в Истанбул! Галатасарай посече Ливърпул (ВИДЕО)

Бомба в Истанбул! Галатасарай посече Ливърпул (ВИДЕО)
Ламин Ямал спаси Барселона с гол от дузпа в Нюкасъл (ВИДЕО)

Ламин Ямал спаси Барселона с гол от дузпа в Нюкасъл (ВИДЕО)
Байерн писа шестица на

Байерн писа шестица на "Богинята" насред Бергамо (ВИДЕО)
Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)

Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)

Последни новини

"Спечелих Шампионската лига, но най-големият урок дойде от сина ми със синдром на Даун"
Три победи и голяма мечта – България тръгва към ЕвроБаскет!

Три победи и голяма мечта – България тръгва към ЕвроБаскет!
Байерн писа шестица на

Байерн писа шестица на "Богинята" насред Бергамо (ВИДЕО)
Вратар-дебютант закопа Тотнъм за 15 минути и излезе разплакан (ВИДЕО)

Вратар-дебютант закопа Тотнъм за 15 минути и излезе разплакан (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV