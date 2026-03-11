41 години и без диета – Нищо не може да спре Снайдер! (СНИМКИ)

Помните ли Уесли Снайдер – този невероятен футболист, на когото през 2010 г. отнеха "Златната топка" в полза на Лео Меси? Е, времето не го е спряло да обича футбола.

На 41 години, с няколко килограма отгоре, Снайдер направи най-милото завръщане в историята на футбола. Той подписа с аматьорския клуб OSM'75 в четвъртата дивизия на Нидерландия – място, където радостта от играта е далеч по-важна от резултата.

В своя дебют той игра 20 минути срещу Фокус 07, но този кратък миг беше всичко: победа с 1:0, усмивки, страст и любов към играта.

Любопитен факт: клубът е истински семеен бизнес. По-големият му брат Джефри ръководи щаба, а по-малкият Родни – терена.

„Просто ми липсваше футбола. Това все още е най-забавната игра на света“, призна Снайдер. И това е моментът, който показва, че магията на спорта не е в титлите или Шампионската лига – тя е в удоволствието да играеш с братята и приятелите си.