bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
"Спечелих Шампионската лига, но най-големият урок дойде от сина ми със синдром на Даун"
Бяхме в шок – днес не мога да си представя живота без него, споделя Дарио Симич
Футбол Световен футбол

"Спечелих Шампионската лига, но най-големият урок дойде от сина ми със синдром на Даун"

Бяхме в шок – днес не мога да си представя живота без него, споделя Дарио Симич

Бившият защитник на Милан и Интер Дарио Симич разказва в обширно интервю пред gazzetta.it за кариерата си и живота след футбола.

Като млад той е бил близо до трансфер в Ювентус, но семейството му решава да не заминава заради войната в Хърватия. След световното първенство през 1998 г. пристига в Италия и сбъдва мечтата си да играе на „Сан Сиро“ редом до големи звезди.

В съблекалнята на Милан атмосферата била специална. Симич се сприятелява с Филипо Индзаги, който според него бил истински магнит за жените. „Когато излизахме, на всеки десет минути някое момиче идваше при него“, спомня си той.

Отборът на Карло Анчелоти бил не само силен на терена – играчите дори си правели „състезания по елегантност“ в съблекалнята. Симич печели две Шампионски лиги и определя Анчелоти като „визионер и човек, който се държеше като баща с футболистите“.

След края на кариерата си той започва нов живот като предприемач. Семейството му се занимава с производство на бутилки за вода, които се използват в домове и офиси, а заедно с брат си притежава и десетки барове в Хърватия.

Но най-важното за него е семейството – съпругата му Йелена и четиримата им синове. Трима от тях играят футбол, а най-малкият – Давид – е роден със синдром на Даун.

Ламин Ямал спаси Барселона с гол от дузпа в Нюкасъл (ВИДЕО)

„Когато се роди, лекарите ни казаха, че има вероятност да има синдром на Даун. Това беше огромен шок. На следващия ден диагнозата се потвърди“, разказва Симич. Днес, десет години по-късно, Давид е самостоятелно и усмихнато дете – ходи на училище с помощта на специалист, пише си домашните и има своите малки слабости: обожава пица и кока-кола, която понякога пие тайно.

„Всички научихме толкова много от него. Не мога да си представя живота без Давид“, казва бившият футболист. „Той ме научи на нещо много важно – когато обича, човек не брои колко хромозоми има другият. Само ние, възрастните, постоянно изчисляваме всичко...“

Тагове:

деца интер семейство шампионска лига милан война Хърватия синдром на даун Дарио Симич

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Вратар-дебютант закопа Тотнъм за 15 минути и излезе разплакан (ВИДЕО)

Вратар-дебютант закопа Тотнъм за 15 минути и излезе разплакан (ВИДЕО)
Бомба в Истанбул! Галатасарай посече Ливърпул (ВИДЕО)

Бомба в Истанбул! Галатасарай посече Ливърпул (ВИДЕО)
Ламин Ямал спаси Барселона с гол от дузпа в Нюкасъл (ВИДЕО)

Ламин Ямал спаси Барселона с гол от дузпа в Нюкасъл (ВИДЕО)
Байерн писа шестица на

Байерн писа шестица на "Богинята" насред Бергамо (ВИДЕО)
Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)

Таня Гатева: Духът е основното ни оръжие (ВИДЕО)

Последни новини

Три победи и голяма мечта – България тръгва към ЕвроБаскет!

Три победи и голяма мечта – България тръгва към ЕвроБаскет!
Байерн писа шестица на

Байерн писа шестица на "Богинята" насред Бергамо (ВИДЕО)
Вратар-дебютант закопа Тотнъм за 15 минути и излезе разплакан (ВИДЕО)

Вратар-дебютант закопа Тотнъм за 15 минути и излезе разплакан (ВИДЕО)
Ламин Ямал спаси Барселона с гол от дузпа в Нюкасъл (ВИДЕО)

Ламин Ямал спаси Барселона с гол от дузпа в Нюкасъл (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV