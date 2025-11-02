bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа

Греда и вратарска грешка помогнаха срещу Астън Вила

42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа
AFP

42 дни по-късно Ливърпул отново записа шампионатна победа! Мърсисайдци спечелиха с 2:0 срещу Астън Вила у дома в мач от 10-ия кръг на английската Висша лига.

Головете за успеха, сложил край на серия от 4 загуби, отбелязаха Мохамед Салах малко преди почивката и Райън Гравенберх в 58'.

Така тимът на Арне Слот събра 18 точки и се изкачи до третото място във временното класиране, докато Вила има 15 на 11-ата позиция.

Снимка: AFP

Ливърпул си отдъхна

На Анфийлд гостите първи бяха близо до попадение - Морган Роджърс уцели лявата греда с далечен удар още в 5'.

Впоследствие Ливърпул притисна съперника и откри резултата в 43', когато Юго Екитике засече с глава центриране на Доминик Собослай. Попадението обаче беше отменено заради засада след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Мърсисайдци все пак поведоха в 45+1', когато вратарят на Вила Емилиано Мартинес прати топката право в краката на Салах, а той я насочи в мрежата - 1:0.

Домакините си осигуриха трите точки в 58' чрез Гравенберх. Нидерландският национал стреля от границата на наказателното поле и направи Мартинес безпомощен заради двоен рикошет.

Така Ливърпул прекъсна кошмарната серия и избегна 5 поредни шампионатни поражения - нещо, което го сполетя за последно през далечната 1953 г.

След седмица "червените" от града на "Бийтълс" гостуват на Манчестър Сити в най-интригуващия двубой от 11-ия кръг. Астън Вила ще опита да се реваншира на феновете си у дома срещу сензацията Борнемут.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

англия ливърпул астън вила успех грешка победа край серия висша лига греда мохамед салах прекъсна Емилиано Мартинес райън гравенберх кошмарна Арне Слот

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)

Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)
Сестра Джийн - сърцето, което никога не спира да тупти

Сестра Джийн - сърцето, което никога не спира да тупти
МОК пред bTV: Застоят в БОК е неприемлив (ВИДЕО)

МОК пред bTV: Застоят в БОК е неприемлив (ВИДЕО)
Безумие в Пловдив: Удариха с бутилка по главата вратаря на Ботев

Безумие в Пловдив: Удариха с бутилка по главата вратаря на Ботев

Последни новини

Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)

Роналдо с нови два гола, празнува като Меси (ВИДЕО)
Искаше да покаже феърплей, но стана скандал (ВИДЕО)

Искаше да покаже феърплей, но стана скандал (ВИДЕО)
Симеон Николов помогна на Локо за четвърти пореден успех

Симеон Николов помогна на Локо за четвърти пореден успех
Крушарски: Младежът получи комоцио на рамото, мама мия... (ВИДЕО)

Крушарски: Младежът получи комоцио на рамото, мама мия... (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV