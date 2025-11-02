42 дни по-късно: Ливърпул си припомни какво е шампионатна победа

42 дни по-късно Ливърпул отново записа шампионатна победа! Мърсисайдци спечелиха с 2:0 срещу Астън Вила у дома в мач от 10-ия кръг на английската Висша лига.

Головете за успеха, сложил край на серия от 4 загуби, отбелязаха Мохамед Салах малко преди почивката и Райън Гравенберх в 58'.

Така тимът на Арне Слот събра 18 точки и се изкачи до третото място във временното класиране, докато Вила има 15 на 11-ата позиция.

Снимка: AFP

Ливърпул си отдъхна

На Анфийлд гостите първи бяха близо до попадение - Морган Роджърс уцели лявата греда с далечен удар още в 5'.

Впоследствие Ливърпул притисна съперника и откри резултата в 43', когато Юго Екитике засече с глава центриране на Доминик Собослай. Попадението обаче беше отменено заради засада след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Мърсисайдци все пак поведоха в 45+1', когато вратарят на Вила Емилиано Мартинес прати топката право в краката на Салах, а той я насочи в мрежата - 1:0.

Домакините си осигуриха трите точки в 58' чрез Гравенберх. Нидерландският национал стреля от границата на наказателното поле и направи Мартинес безпомощен заради двоен рикошет.

Така Ливърпул прекъсна кошмарната серия и избегна 5 поредни шампионатни поражения - нещо, което го сполетя за последно през далечната 1953 г.

След седмица "червените" от града на "Бийтълс" гостуват на Манчестър Сити в най-интригуващия двубой от 11-ия кръг. Астън Вила ще опита да се реваншира на феновете си у дома срещу сензацията Борнемут.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK