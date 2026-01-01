Левски праща капитана си във втора дивизия на Турция?

Капитанът на Левски Цунами е пред трансфер във втора дивизия на Турция, пишат медиите в южната ни съседка. Първоизточникът на информацията е местният журналист Фикрет Гюл от VTR Spor.

"Eксклузивно! ФК Ъгдър постигна договорка с Вендерсон Цунами от Левски София.", гласи постът на Гюл в социалната мрежа X.

Бразилецът, който е резерва в последните месеци, има договор със "сините" до края на сезона.

Iğdır FK, Levski Sofia'dan Wenderson Tsunami ile anlaştı. pic.twitter.com/n2sXUCyH1Q — Fikret (@FikreetGul) January 1, 2026

Лидер в съблекалнята

Защитникът е смятан за лидера на чужденците от Южна Америка в съблекалнята на Левски. Той спечели Купата на България със столичния гранд и се ползва със симпатиите на феновете.

На "Герена" Цунами е резерва заради присъствието на Кристиан Макун и Майкон, които Хулио Веласкес налага като централен защитник и ляв бек.

През миналата зима Ъгдър привлече бранителя на Ботев Пловдив Антоан Конте. Той беше вицекапитан на "жълто-черните", с чийто екип записа 42 мача.

Ъгдър заема седмото място в Лига 1 на Турция с актив от 30 точки - 9 зад лидера Амедспор. Първите два тима печелят директна промоция, третият отива на финален плейоф, за място в който се борят завършили от четвърта до седма позиция.

