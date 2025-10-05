Абърдийн и Митов най-сетне победиха в първенството

Първа победа за Абърдийн на Димитър Митов от началото на сезона в шотландското първенство. "Доновете" разгромиха с 4:0 гостуващия Дънди в среща от седмия кръг.

Така Абърдийн сложи край на серията си без успех, която продължи близо 2 месеца. Предишният беше с 3:0 срещу Мортън в осминафиналите за Купата на лигата на 16 август.

Днес Митов беше титуляр и запази трета си "чиста" мрежа през кампанията във всички турнири.

Без проблеми за Абърдийн

Абърдийн реши всичко още през първото полувреме, като точни бяха Йеспер Карлсон от дузпа в 22', Адил Аушиш в 30' и Емануел Гямфи в 33'. След почивката Карлсон беше точен още веднъж - в 63'.

С успеха Абърдийн събра 4 точки и остава на дъното в Премиършип, докато Дънди е 11-и с 6.

В осмия кръг "червените" гостуват на Сейнт Мирън, а Дънди приема шампиона Селтик.