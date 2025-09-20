Аморим намеси и папата в тактиката на Юнайтед

Интересно изказване направи мениджъра на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим в навечерието на мача с Челси.

Той заяви, че продължава да държи на тактическата постройка, която е избрал, независимо, че в момента "червените дяволи" са на 14-то място в класирането в Англия.

Португалецът използва схема с трима централни защитници през целия си престой в Юнайтед, докато останалите грандове играят с четири защитника.

Дори папата

"Не, не, не... Дори папата няма да промени това. Това е моята работа. Това е моята отговорност. Това е моят живот. Така че няма да променя това“, заяви Аморим пред журналисти.

Заради доста колебливото представяне на Юнайтед, специалистът е подложен на доста натиск именно в посока на такава промяна.

Снимка: Getty Images

"Ако съм играч и имам треньор, който, под голям натиск и хора по целия свят казват: "Трябва да промените схемата“, казва „Ще се променя“, те ще ме гледат по различен начин. Всичко е важно, когато се замислите за въздействието, което едно решение ще има върху отбора. Правя нещата по моя си начин. Надявам се да имам време да се променя, но това ще бъде еволюция.“, каца още той.

Колебания

В момента Юнайтед е на 14-то място в класирането с 1 победа, 1 равенство и 2 загуби.

През миналия сезон тимът игра финал за Лига Европа, който загуби от Тотнъм, а в първенството завърши на 15-то място.

Снимка: Getty Images

Аморим е начело на тима от ноември 2024 г. насам, като замени Ерик тен Хаг начело, но и той не може да се похвали с успехи начело на Юнайтед.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK